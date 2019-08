Olhar para os compromissos

O fortalezense tem agora um instrumento novo para acompanhar as gestões municipais. Não apenas para fiscalizar o que se realiza, mas o que se planeja. E isso é muito positivo, sobretudo por reforçar o elemento participativo - essencial para as modernas relações entre sociedade e prestadores de serviços públicos. Trata-se das Agendas Territoriais Fortaleza 2040. São um apanhado de compromissos assumidos pela administração em eventos denomidados “Fóruns Territoriais”.

Declarações

As Agendas são definidas como pactos entre o poder e as comunidades, com ênfase nas ações propostas no Plano Fortaleza 2040, no período 2019-2020.

Um vale

E nem sempre são propostas grandiosas, diga-se, daquele tipo que os mandatos costumam colocar como pautas prioritárias. Diferentemente disso, o foco são ações que impactam diretamente o cotidiano da população, como a reforma de uma praça ou a construção de um posto de saúde ou de um ecoponto.

De olho

Fortaleza foi a capital que mais cresceu nas buscas de turistas nacionais e internacionais, divulgou ontem o Ministério do Turismo. Foi também onde os turistas permaneceram por mais tempo no primeiro semestre deste ano: 3 dias.

Diversidade

A Festa de Iemanjá, Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2018, encerra hoje as comemorações nas Praias do Futuro e de Iracema. Essa é a principal festividade do calendário de umbanda da Capital. O apoio da Prefeitura ao evento faz lembrar que não há nenhum representante de religiões de matriz africana na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Ceará.

Celeridade

De janeiro a julho deste ano, o número total de julgamentos realizado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) aumentou 37%. Foram quase 73 mil processos julgados a mais do que no mesmo período do ano passado. É resultado do Programa Celeridade.

Livro de frases

Do presidente da Câmara federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o projeto que da regulamentação da posse e do porte de armas da armas - sonho dourado do Planalto. E explicitamente em cima do muro: “Não vamos nem do caminho do excesso nem do caminho do nada”.

PÍLULAS

Sertão Central

A Serra do Estêvãoem Quixadá, recebe nos dias 16 e 17 o Festival Um Barzinho & Um Violão para divulgar o potencial turístico e gastronômico da região. A inspiração do evento é o tradicional Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga. A programação conta com oficinas, shows e trilhas ecológicas para apreciação do pôr do sol.

Contatos com a Coluna podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (texto). O telefone é (85) 3266 9659.