Olhar para a diversidade

O turismo local está olhando com interesse, e estimando lucros, para a diversidade sexual. Empreendedores do setor estão atentos à terceira edição da Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT, que começa domingo em São Paulo e segue até 1º de setembro. Mais do que uma pauta festiva, o encontro é voltado para negócios e cultura. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ficou de participar - é o gestor da maior cidade do País, a décima do mundo, com cerca de 21 milhões de habitantes.



Acolhimento

O ponto que recebe ênfase especial nas abordagens do segmento turístico é o de hospedagem e receptivos. Há no Ceará investidores dispostos a empatar capital nesses meios.



Lá e cá

O evento deve reunir representantes de destinos como Argentina, República Dominicana, França e Chile. Do Brasil, a concorrência com o Ceará está no Rio de Janeiro e na Bahia.



Recuo

O Planalto deu um jeito de retardar da agenda política, pelo menos na Câmara dos Deputados, o projeto que flexibiliza o porte de armas no País. A pauta é polêmica.



Engasgo

Mas a lacuna imposta pelo recuo do governo de Jair Bolsonaro (PSL) tem causado lesões nas instâncias locais que o apoiam. Na Assembleia do Ceará, por exemplo, as armas de uma hora para outra sumiram da retórica de parlamentares como Francisco Cavalcante (PSL) e Manuel Duca (PDT).



Digital

O programa Corredores Digitais, do Governo do Estado, recebe inscrições até hoje. A ação vai para a quarta edição e deve selecionar 220 times de empreendedores. A ideia é alcançar 10 mil pessoas. Veja em www.sct.ce.gov.br/corredoresdigitais/inscricoes.

PÍLULAS

Do vereador Idalmir Feitosa (PR), sobre proposta que cerca a Reforma Tributária, para o Livro de Frases: “Querem exonerar as empresas de pagar impostos e, para compensar, colocar os cidadãos para bancarem. Não podemos aceitar. É um desrespeito com o bolso do cidadão e do contribuinte”.

