O turismo verde e frio

O Centro de Artesanato de Guaramiranga vai passar por obras de reforma e ampliação. E quem vai bancar os serviços é a Secretaria do Turismo do Estado. O investimento soma mais de R$ 650 mil. Polo referencial dos ambientes serranos do Ceará, com um leque de atividades turísticas que se diferencia das praias e ainda por cima capta público em cidades próximas, o município de Guaramiranga conseguiu se firmar também como destino cultural, sobretudo em eventos de música e teatro. As alterações são do tipo barba, cabelo e bigode: das cobertas aos pavimentos, passando por estruturas e fundações, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e até sistema de proteção contra incêndios.

Piso

E a numerologia do Governo do Estado dá conta de que o novo calçadão da beira-mar da Praia do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, terá investimento de R$ 1.419.171,96. E que as obras vão durar 180 dias. A área pavimentada vai passar de 6,2 mil metros quadrados para 11,6 mil metros quadrados.

Phrasebook

Do vereador Evaldo Lima (PCdoB), direto para o Livro de Frases: “Quem desqualifica a imprensa é inimigo da democracia, é quem se sente ameaçado com a democracia. (...) Hoje, a gente constata a propagação de canais alternativos da verdade. As redes sociais acabam sistematicamente reproduzindo uma verdade alternativa, pós-verdades e fake news”.

Fêique nius

A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reunirá em 16 e 17 próximos, em Brasília, especialistas no tema. Gente de gabarito nacional, em seminário para tratar de fake news. E chega atrasado ao debate: há mais de três meses a Assembleia do Ceará realizou evento do gênero e faz campanha contra as notícias fraudulentas.

Ponte que caiu

O vereador Frota Cavalcante (Pode), de discretíssima - quase nunca notada! - atuação, está propondo que a Prefeitura de Fortaleza institua um “programa permanente de inspeção de pontes, viadutos e passarelas de pedestres”. Merecidamente? Sem dúvida.

Estetoscópio

A Unifor está disponibilizando 25 vagas em Mestrado em Ciências Médicas, nas áreas de “Ciências Médicas”, com as linhas de pesquisa em Estudos Clínicos em Ciências Médicas e Estudos Translacionais em Ciências Médicas; e “Ensino em Saúde”, com a linha Educação e Desenvolvimento Profissional em Ciências Médicas. Informações: (85) 3477 3846 ou ppgcm@unifor.br.

PÍLULAS

Juazeiro do Norte vai instituir rondas da Guarda Municipal específicas para casos de violência contra a mulher. A ação chama-se Programa Patrulha Maria da Penha.

Contatos de Comunicado: os e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br. E, ainda, o Whats App (85) 99638 5129 (só texto), além do telefone (85) 3266 9784.