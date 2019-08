O sonho de viajar

O Ceará tem dois destinos relacionados entre os principais polos de turismo do País atualmente: Fortaleza e Juazeiro do Norte. A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (“Monitor Global de Empreendedorismo”, em tradução livre), referência para agências e demais operadores, indica, ainda, que o primeiro sonho de consumo dos brasileiros é viajar pelo Brasil. O levantamento vem sendo realizado anualmente com pessoas de 18 a 64 anos e, desde 2012, apresenta a opção “viajar pelo País” como o primeiro sonho de consumo dos brasileiros. Europa e EUA ficam no chinelo.

Modernidade

Um ponto destacado pela pesquisa, que favorece a Capital cearense e a terra do “Padim Ciço”, é a operacionalização de aplicativos de viagens. De buscadores de voos e programas para alugar carros e contratar hospedagem, o leque é amplo.

Camaradas

Um app de voos apurou que há atualmente disponibilidades para Juazeiro a partir de R$ 599,00. Para Fortaleza, começando em R$ 626,00.

Os outros lados

Outras cidades avaliadas foram Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Maceió (AL).

Livro de Frases

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL), listando colegas: “Aqui tem deputados combatíveis (sic), como Vitor Valim, deputado Noélio, que está de licença, e André Fernandes”. Mas dê um desconto - ele queria mesmo era dizer “combativos”. Ou não, vá saber.

Lupa

O Tribunal de Contas do Ceará realiza hoje e quinta-feira nova edição do Programa TCEduc, voltado para o fortalecimento da fiscalização de atos de poder público. As atividades serão realzadas em Camocim e Itarema, abarcando 13 municípios.

Arco

As ações são direcionadas a gestores e operadores do Executivo e do Legislativo, mas contempla também representações da sociedade civil e o público de escolas.

Melhoria

O programa de Defesa do Consumidor da Assembleia está em processo de implantação de gestão de qualidade.

PÍLULAS

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) e a primeira-dama, Carol Bezerra, lançam hoje um pacote de ações voltadas para o atendimento às crianças. Será no Seminário Missão Infância Fortaleza, no Centro de Eventos. A partir das 8h30min.

