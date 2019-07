O sol nasceu para todos

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) fez as contas e chegou à conclusão: cada megawatt solar fotovoltaico instalado por ano gera de 25 a 30 novos postos de trabalho de qualidade. Isso indicaria que regiões ensolaradas como o Ceará - e todo o Nordeste brasileiro, obviamente - reúnem condições especiais de crescimento econômico e social baseadas no ambiente. A entidade avalia que a energia solar fotovoltaica em telhados, fachadas e pequenos terrenos é uma forte locomotiva de crescimento econômico e um dos poucos setores com potente geração de empregos de qualidade no Brasil.

O que foi...

Outros dados apontam que até 2018 a microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica geraram mais de 20 mil empregos no País.

...O que virá

A entidade avalia que até 2035 o Brasil poderá ter incremento de mais de 672 mil novos empregos nos segmentos relacionados à distribuição de energia obtida a partir da captação solar.

Na fila

A Absolar estima que para 2019 o segmento adicione mais de 15 mil postos de trabalho.

Livro de frases

Do presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk: “Em um País com cerca de 13 milhões de desempregados, a energia solar fotovoltaica é investimento estratégico para a geração de emprego e renda, inclusive em regiões remotas”.

Dia de rock, bebê!

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos marcou para o próximo sábado, concerto para homenagear o Dia Internacional do Rock. O repertório reunirá sucesso do grupo Mamonas Assassinas. No Theatro José de Alencar, a partir das 19h.

Canteiro

Nas contas da Prefeitura de Fortaleza, estão em andamento na cidade ou planejadas mais de 700 obras. A dinheirama envolvida nos serviços chega a R$ 1,5 bilhão. A agenda do baticum chega a 2020.

PÍLULAS

O Ministério da Saúde liberou R$ 4,13 milhões para o Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. As unidades são vinculadas à Universidade Federal do Ceará.