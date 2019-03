O Sol nasce para todos

O Banco do Nordeste colocou na prateleira de produtos que disponibiliza o financiamento até 100% dos componentes e da instalação dos sistemas de micro e minigeração de energia elétrica fotovoltaica ou eólica. No ensolarado e ventilado Nordeste, a iniciativa cai bem. As operações do “FNE Sol” podem chegar a R$ 100 mil. E com vantagens: 1) o valor das parcelas do financiamento pode ser igual ao valor poupado na conta de energia; 2) o investimento pode não estabelecer custos adicionais ao contratante, já que empatam-se o dinheiro emprestado e o economizado; 3) há disponibilidade de recursos para pessoas físicas ou jurídicas; 3) a energia produzida é renovável e limpa.

Área

A linha de crédito FNE Sol, que utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) - ou seja, é dinheiro garantido por um dispositivo da Constituição Federal. O acesso é aberto aos nove estados da Região e mais o norte do Espírito Santo e o de Minas Gerais.

Ampliação

A operação de crédito do FNE Sol pode ser efetuada em até oito anos, com carência máxima de seis meses. Depois de instalados, os sistemas podem ser ampliados, caso haja demanda por mais energia.

Arte

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) assinou a participação de estilistas locais em eventos na vestusta Londres (Inglaterra). Um tipo de pré-Carnaval diferente, diga-se. Mais ainda: destacou para os súditos da Rainha Elizabeth II a obra de um dos mais festejados artesãos caririenses, Espedito Seleiro - outra majestade, só que da arte popular.

Solidariedade...

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) faz fé na solidariedade da comunidade católica. E vai designar unidade para coleta de doações de sangue e cadastro de doadores de medula óssea no evento Renascer, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, neste Carnaval.

...Além da folia

Em 2018, foram coletadas 297 bolsas no evento, superando as marcas de 2016 (281 unidades) e de 2017 (223). Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. A parceria já acontece há 16 anos, buscando arrecadar 300 bolsas de sangue.

PÍLULAS

Da série “Que os anjos digam amém”, pela voz do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antonio Henrique (PDT), referindo-se aos alagamentos que afligem famílias em diferentes bairros: “Vamos buscar desenvolver ações preventivas para que nas próximas chuvas não aconteça o mesmo”. Tá.

