O quê? Quem? Onde?

Uma pesquisa voltada para o índice de confiança do mercado de trabalho, com resultados divulgados esta semana, indica que as categorias analisadas estão confiantes quanto ao momento atual e os próximos seis meses. Entre os pesquisados estão desempregados, empregados e recrutadores. Pois bem: diz lá que a taxa de desemprego entre profissionais com 25 anos de idade ou mais e formação superior completa situa-se abaixo da média geral da população, atingindo o menor índice (5,3%) desde o 2º trimestre de 2017. Os números devem ser considerados, sim, mas é necessário que sejam comparados a outros. Como, por exemplo, os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam haver no País 12,6% da população desempregada, traduzíveis em 13,1 milhões de pessoas - os dados são do trimestre de dezembro de 2018 a fevereiro último.

Em baixa

Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas foi reduzido em 858 mil (ou 0,9%) no trimestre encerrado em fevereiro, comparando com o trimestre de setembro a novembro de 2017, caindo para 91,1 milhões. Onde está a razão para o otimismo, então?

Fux

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, está de passagem carimbada para Fortaleza. O ministro vem participar em 5 de abril do evento “TCE Debate”, do Tribunal de Contas do Estado. Falará sobre “Os avanços dos Tribunais de Contas nos 30 anos da Constituição Federal”.

De bandeja

Motivo especial de atenção dos órgãos de controle sanitário: o segmento de alimentação fora de casa (ou "foodservice", num inexplicável anglicismo) faturou no País R$ 205 bilhões em 2018 e tem perpesctivas de crescimento em 2019. Mas o que está sendo servido? E com qual qualidade?

Tempero

Uma pesquisa bancada pelo Instituto Foodservice Brasil, que reúne empreendedores do setor, indica que o gasto médio por pessoa a cada refeição fora de casa é de R$ 14,00.

Apetite

A propósito, o Código da Cidade de Fortaleza está de olho numa atividade em franco crescimento em Fortaleza. É a de serviços de lanches, representadas por "food trucks". Diz o texto que esse comércio "pode ser feito em caráter eventual e de modo estacionário" e que os veículos que fazem esse serviço serão "submetidos à inspeção sanitária, devendo atender todas as normas de segurança e saúde pública".

PÍLULAS

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, cumpriu ontem agenda com empresários do Rio Grande do Norte, em Natal. Trocando em miúdos: mesmo com o clima de "toma-lá-dá-cá" do governo Bolsonaro, não largou de trabalhar.

