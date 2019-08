O piso das cidades

Tramita na Câmara federal texto que determina que as prefeituras deverão incluir no plano diretor ou em legislação municipal, mediante indicação da população, metas para a implantação de calçadas com acessibilidade. O projeto insere dispositivos no Estatuto das Cidades. A ideia é que as metas para políticas de acessibilidade sejam definidas depois de ouvida a população. Para Fortaleza e os fortalezenses, que testemunharam no correr do anos as calçadas serem ocupadas irregularmente ou transformadas em destroços, pode ser um sinal de esperança. A matéria será analisadas pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, que inclui do Ceará apenas Luizianne Lins (PT), que foi prefeita da capital, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, com Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), como suplente.

Livro de frases

Do presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT): “Para o segundo semestre, aguardamos o orçamento 2020, que vamos debater em audiências públicas, além do Plano Diretor - instrumento básico de desenvolvimento dos centros urbanos, e foi revisado só em 2009. Dez anos já se passaram e estamos aguardando”.

Números verdes

A numerologia da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) indica que os viveiros que mantém - um em Caucaia e outro em Pacoti - doaram no semestre 84.677 mudas de árvores, das quais 59.536 foram produzidas no período.

Atitude

Prefeituras, entidades e órgãos públicos e escolas, além da comunidade em geral, são os principais públicos da doação de mudas. Detalhe: têm de fazer solicitação formal e se comprometer ao plantio das mudas e ao cuidado no desenvolvimento.

Lacuna

A Câmara de Fortaleza contabilizou no primeiro semestre o encaminhamento de 238 projetos de leis ordinárias e 258 de indicação. Os dados não identificam propostas clonadas.

Sol para todos

Cearenses respondem por mais de 16% dos investimentos feitos este ano pelo BNB em energia solar. A instituição aplicou R$ 27,2 milhões no setor e o Ceará representa, nesse bolo, R$ 4,4 milhões.

PÍLULAS

Começa hoje o I Seminário Internacional do Patrimônio da Chapada do Araripe, com agenda no Crato, Juazeiro do Norte e Nova Olinda. Um dos saldos do evento são dois museus orgânicos inaugurados pelo Sistema Fecomércio Ceará - um referente aos Irmãos Aniceto, da Banda Cabaçal, no Crato, e outro que destaca o bacamarteiro Mestre Nena, no Juazeiro.