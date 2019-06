O patrimônio do olhar

O Mirante da Taíba, na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, vai passar por uma repaginada das boas. Considerada referência no turismo do Litoral Oeste do Ceará, a localidade, a 223 quilômetros de Fortaleza, se ressente há anos de serviços públicos que contemplem condições adequadas para receber visitantes e veranistas - sem contar problemas de segurança e de infraestrutura viária, além de ocupações irregulares de terrenos e de áreas de marinha. A requalificação, que deve durar seis meses, vai custar cerca de meio milhão de reais. A Secretaria do Turismo do Estado vai pagar a conta.

Direitos

Da vereadora Larissa Gaspar (sem partido), para o Livro de Frases: “Não aceitaremos tratar saneamento como moeda de troca para cobrir rombo fiscal dos estados. Saneamento é política pública, água e esgoto são direitos humanos fundamentais para a saúde”.

Anime-se

O festival Cine Ceará 2019 incluiu na programação um curso de Planejamento de Produção para Séries de Animação. As aulas serão na sede do Banco do Nordeste, no Passaré, em Fortaleza, em 24 e 25 deste mês. Inscrições até o próximo dia 18, em www.cineceara.com.

Segundo ato

Dirigentes do o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) estão para marcar bilhete para Fortaleza. E ainda este mês. Os gestores deverão vir para o lançamento oficial do Proinfra e do Programa Meu Bairro Empreendedor no bairro Vicente Pinzon.

Primeiro ato

Ambas as iniciativas são da Prefeitura e têm comprometida verba do CAF. Só o Proinfra, ou “Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza” - ufa! -, receberá US$ 150 milhões, algo em torno de R$ 580 milhões.

De volta

A numerologia de Caucaia indica: a Prefeitura do Município planeja recuperar R$ 5 milhões de impostos não pagos. E lançou programa de resgate de tributos que venceram até 31 de dezembro de 2018. O último Refis, em 2017, inscreveu 5.850 contribuintes e obteve R$ 3,6 milhões.

PÍLULAS

O pré-universitário da Universidade Estadual do Ceará recebe até o próximo dia 19 inscrições para disciplinas específicas da segunda fase do vestibular 2019.2. As aulas será de 1º a 20 de julho. Informações: (85) 3101-9658 e (85) 9 8726-2127 (Whatsapp). Ou pelo email uecevest_itaperi@yahoo.com.br

