O jogo da "retribuição"

A Associação Nacional dos Jornais (ANJ) divulgou ontem nota manifestando “surpresa e estranhamento” em relação à “Medida Provisória 892, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dispensa a publicação de balanços de grandes empresas nos jornais”. Segundo a entidade, “além de ir na contramão da transparência de informações exigida pela sociedade, a MP afronta parte da Lei 13.818, recém aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pelo próprio presidente da República em abril. Por essa lei, a partir de 1º de janeiro de 2022 os balanços das empresas com ações negociadas em bolsa devem ser publicados de modo resumido em veículos de imprensa na localidade sede da companhia e na sua integralidade nas versões digitais dos mesmos jornais”. A ANJ não fez considerações políticas sobre a determinação de Bolsonaro, mas o presidente da República admitiu: “Retribuí parte daquilo que grande parte da mídia me atacou”.

Livro de frases

Do presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT): “Para o segundo semestre, aguardamos o orçamento 2020, que vamos debater em audiências públicas, além do Plano Diretor - instrumento básico de desenvolvimento dos centros urbanos, e foi revisado só em 2009. Dez anos já se passaram e estamos aguardando”.

A voz

Coube ao deputado Júlio César Filho (Cidadania) dar ontem um murro na mesa e questionar o Mapa da Violência, estudo do Governo Federal que trata da segurança pública. O trabalho pôs Maracanaú com a cidade mais violenta do País. “São dados de 2017 e não correspondem à realidade atual”.

Atitude

Prefeituras, entidades e órgãos públicos e escolas, além da comunidade em geral, são os principais públicos da doação de mudas. Detalhe: têm de fazer solicitação formal e se comprometer ao plantio das mudas e ao cuidado no desenvolvimento.

Lacuna

A Câmara de Fortaleza contabilizou no primeiro semestre o encaminhamento de 238 projetos de leis ordinárias e 258 de indicação. Os dados não identificam propostas clonadas.

Sol para todos

Cearenses respondem por mais de 16% dos investimentos feitos este ano pelo BNB em energia solar. A instituição aplicou R$ 27,2 milhões no setor e o Ceará representa, nesse bolo, R$ 4,4 milhões.

PÍLULAS

Começa hoje o I Seminário Internacional do Patrimônio da Chapada do Araripe, com agenda no Crato, Juazeiro do Norte e Nova Olinda. Um dos saldos do evento são dois museus orgânicos inaugurados pelo Sistema Fecomércio Ceará - um referente aos Irmãos Aniceto, da Banda Cabaçal, no Crato, e outro que destaca o bacamarteiro Mestre Nena, no Juazeiro.