O espigão na pauta

A retomada das movimentações nas casas parlamentares coincide com lançamento, pela Prefeitura de Fortaleza, de edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para selecionar empresas interessadas em executar estudos de viabilidade para a instalação, gestão, operação e manutenção do espigão da Rua João Cordeiro, na Praia de Iracema. Isso, por si, já serve de tema para um vasto leque de pronunciamentos. Afinal, a estrutura já é referencial na cidade há anos, tendo até sido alvo de ações no campo turístico, mas é a primeira vez que o município articula proposta desse nível. A ideia é estabelecer um parceria público-privada para manter e explorar o local.

Erário

E ontem deputado Bruno Pedrosa (PP) deu um tempo de suas obrigações com a Assembleia Legislativa. Além dele, Leonardo Araújo (MDB) e Bruno Gonçalves (Patri) estão guardando lugar na fila da folga. Cada um gozará de 120 dias de licença. O eleitor paga.

Folhinha

Empresas têm até 13 de agosto - data top para supersticiosos, né? - para manifestação de interesse na parceria. Até três serão selecionadas.

Espaço

A Prefeitura de Fortaleza quer deixar o estudo aberto a novas ideias. Isso, aliás, já está sendo feito nos outros espigões da Beira Mar. Ou seja, há verdadeiros “espelhos” na orla.

Cifra

O valor máximo de ressarcimento do projeto é de R$ 1.383.013,82. Essa é a bolada a ser paga por quem vencer o edital de licitação.



É bem capaz!

Há problemas graves no sistema carcerário brasileiro, isso não se questiona - o caso de Altamira, no Pará, com 62 mortos, deixa isso bem evidente. Mas há também ações proativas. É o caso do projeto “Sou Capaz”, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai, vinculado à Fiec) e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado.

Outro ângulo

Pois saiba: o projeto “Sou Capaz” está ofertando agora cursos de técnicas de pintura de obras e instalação elétrica predial, com 40 vagas cada e em duas unidades prisionais. Ou seja, reorientando pessoas pela formação para o trabalho. Que fique a lição.

PÍLULAS

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, está pertinho de firmar parceria com a Universidade Estadual do Ceará para reforçar ações de saúde pública. Até minuta de convênio já foi assinada.

