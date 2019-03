O domínio do assunto

Leva o carimbo da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa emenda que propõe a redução de 25% da tributação que o Estado aplica nas faixas de domínio das rodovias estaduais. A ideia é aliviar o peso cobrado de empreendimentos localizados em estradas, que necessitam construir acessos em canteiros, acostamentos ou calçadas, por exemplo. Atualmente, a medição do uso nas faixas para efeito de imposto é calculada por metro quadrado e o deputado Júlio César Costa Lima (PDT) está sugerindo que se faça por metro linear. A emenda foi assinada também pelos vice-líderes, Augusta Brito (PCdoB) e Walter Cavalcante. Segundo Júlio, cria-se também uma inversão propositiva da lógica tributária, colocando a preocupação com o contribuinte em primeiro plano.

Outro lado

A emenda sobre faixas de domínio já passou pelo crivo dos deputados estaduais e seguiu para sanção ou veto do governador Camilo Santana (PT).

Em tempo

O Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará, abre na próxima quinta-feira a mostra "Mulher, Memória e Política". As visitações poderão ser feitas até o próximo dia 22, sempre das 9 às 17h.

Na ponta dos dedos

O deputado Nezinho Farias (PDT) apresentou na Assembleia projeto que, se aprovado, permitirá ao deficiente visual obter certidões de registro civil, como as de nascimento, casamento e óbito, em Braille - a linguagem dos cegos. E gratuitamente.

Sem cobrança

Animado com o início de mandato, Nezinho também está propondo que as taxas de inscrição cobradas em concursos públicos sejam dispensadas para quem tenha trabalhado em eleições. Como mesários ou em outras funções de apoio à Justiça Eleitoral.

Dê um alô

PÍLULAS

Da série "Todas as cores": o vereador Benigno Jr. (PSD) pôs para tramitar na Câmara Municipal projeto que cria novo sistema de estacionamento público rotativo em Fortaleza. Ele quer estabelecer o modelo "Zona Branca", em alternativa ao já existente "Zona Azul".

Pelo projeto, o estacionamento na "Zona Branca" não será tarifado durante os primeiros 15 minutos, desde que o usuário deixe as luzes de sinalização (o conhecido "pisca-alerta") ligadas. Benigno explica que a solução alcançaria demandas de quem tem compromissos rápidos em agências bancárias e farmácias, por exemplo.