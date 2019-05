O desafio do saneamento

As casas parlamentares locais deram mais volume, embora nem tanta precisão, aos debates sobre a Medida Provisória 868, que altera a Lei do Saneamento Básico. Apesar de carecer nas discussões da participação de defensores da MP, a matéria - posicionada entre temas de interesse do Planalto - já teve substitutivo aprovado em comissão mista de deputados e senadores e está programada para chegar aos plenários a partir da próxima semana. Há um evidente confronto político em torno do assunto e, por isso mesmo, ganha contornos mais interessantes a partir de quando as discussões mais se aproximam da agenda dos cidadãos.

Resposta

Está agendada para amanhã a instalação de Frente Parlamentar no Congresso em Defesa do Saneamento Básico. Uma articulação política importante, que deve contar com o engajamento de representações cearenses.

Ouvindo a conversa

Já está agendado para 4 e 5 de julho próximo o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais de Caucaia. O dinheiro tem peso importante na movimentação da economia local. No ano passado, a gestão pagou no período cerca de R$ 7,8 milhões.

Calendário

Apesar dos apertos comuns ao municípios, Caucaia vem pagando certinho o funcionalismo público desde janeiro de 2017. E vem saldando os contracheques até o quinto dia útil de cada mês.

No alto

Se forem somadas as alturas, as estátuas religiosas poderão colocar o Cariri no livro de recordes. A de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, tem 27 metros. A de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, tem 54 metros. Ambas estão erguidas, firmes e fortes. Uma terceira, de Santo Antônio, desde 2016 projetada pelo Governo do Estado para Barbalha, deverá ter 25 metros. Juntas, totalizam 106 metros.

Livro de Frases

Do deputado Francisco Cavalcante (PSL): “Muitos políticos corruptos estão se mudando para outros países com medo de ir para a cadeia”. Não citou país nem político nenhum, mas fica o registro.

PÍLULAS

Projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado determina que censos demográficos deverão incluir dados sobre pessoas com autismo. Do Ceará, só o senador Luís Eduardo Girão (Pode) integra o colegiado. E é titular.

Contatos para a Coluna Comunicado: Whats App (85) 99638 5129 (só texto); telefone (85) 3266 9784; e e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br.