O desafio de agregar

A Assembleia Legislativa comprou um desafio: reunir os 46 parlamentares que a integram aos 22 deputados federais e três senadores que representam o Ceará no Congresso Nacional. A ideia, proposta pelo deputado Salmito Filho (PDT), é debater e articular ações que permitam ao Estado influenciar no modelo de repasse de valores devidos pela Petrobras pela exploração do petróleo do pré-sal. É, essencialmente, um gesto que mobilização. Pode até não alcançar as bancadas que são bitoladas pelos discursos religiosos ou da violência - a tal “bancada da bala” -, mas tem a expectativa de chegar aos segmentos organizados da sociedade. E isso já corresponde aos compromissos da Casa com o cidadão.

Oportunidade

Fala de Salmito: “Queremos levar uma proposta republicana, suprapartidária, com a sugestão de critérios objetivos e meritocráticos para os beneficiários, para estimular as melhores práticas de governança pública e gestão fiscal”.

Conexão

O relator no Senado da Proposta de Emenda à Constituição que trata da repartição dos recursos do leilão do pré-sal é o cearense Cid Gomes (PDT).

Reta final

A aritmética que guia Cid é complicada (veja em https://bit.ly/33RW5vm), mas pode até ser considerada animadora. A PEC pode ser votada quarta-feira, em comissão e no plenário do Senado.

Outra feição

A Prefeitura de Fortaleza está planejando a requalificação na Avenida Desembargador Moreira - uma das mais importantes da cidade, que corta bairros como Meireles, Aldeota e Dionísio Torres e dá acesso da estratégica Beira Mar ao igualmente estratégico aeroporto. O custo previsto soma a bagatela de R$ 12,5 milhões.

Por ali

Pois bem: a repaginada programada inclui fornecimento e instalação de equipamentos de sinalização e semaforização. Isso vai implicar alterações no tráfego. Chateação necessária mas temporária.

Livro de frases

Do ex-governador Lúcio Alcântara, impaciente com a legião de 'treinadores' que invade das áreas políticas às empresarias, “ensinando de tudo um muito”: “Essa epidemia de 'coaches' me cheira a empulhação”.

PÍLULAS

Quando entrar setembro, Exército e Prefeitura de Caucaia retomarão operação carro-pipa no município. A distribuição de água está suspensa há três meses porque as boas chuvas do ano garantiram abastecimento. Mas a barra voltou a pesar em algumas comunidades.