O desafio da redefinição

A Comissão Mista da Medida Provisória que trata no Congresso Nacional da reforma administrativa e da redução do número de ministérios e de órgãos públicos deve ter um parecer para chamar de seu neste começo de maio. O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), a quem cabe a relatoria do texto, diz que é possível bater o ponto final no documento no próximo dia 7. Se conseguir, já no dia seguinte será possível votar a matéria. Ou seja, cinco meses depois de o governo começar. Os senadores cearenses Luís Eduardo Girão (Pode) e Tasso Jereissati (PSDB) e o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) integram o grupo. A oposição vê a situação com críticas em alta temperatura. Diz o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), aludindo ao templo francês consumido por um incêndio no último dia 16: “É a MP da destruição. Esta Casa vai ter a responsabilidade de reconstruir a Catedral de Notre-Dame”.

Falas...

Os últimos dias foram de paciência e atenção na Comissão da MP 870. Foram ouvidos lá representantes dos trabalhadores rurais sem-terra, dos da agricultura, dos povos indígenas, dos quilombolas e de associações LGBT, além de servidores do Ibama e integrantes das ONGs Greenpeace e WWF.

...E mais falas

Também estiveram frente a frente com os senadores representações das centrais sindicais, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho e das associações de Magistrados e Procuradores do Trabalho, além de gente do governo e da área de segurança alimentar.

Resultados

Uma boa ideia semeada há 26 está dando frutos. É o Instituto Nordeste Cidadania, ONG estimulada pelo Comitê de Ação da Cidadania do funcionários do Banco do Nordeste.

Em curso

Pois saiba: a entidade está iniciando agora aulas de cursos de Iniciação à Robótica, de Jogos Digitais e de Desenvolvimento de Aplicativos, direcionados a jovens em situação de vulnerabilidade social. No mês passados, 27 alunos concluíram os estudos.

Mãos à obra

Cento e vinte propostas de negócios são previstas para serem contempladas na segunda edição do Projeto Mulher Empreendedora, da Prefeitura de Fortaleza. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico está à frente da ação, que visa a estimular o empreendedorismo feminino.

PÍLULAS

A chamada pública do projeto Circula Ceará, da Secretaria estadual da Cultura, está aberta até 17 de maio próximo. A finalidade é selecionar propostas de circulação da criação artística para as diversas regiões do Estado. Veja em www.editais.cultura.ce.gov.br.

