O comércio se avalia

Vem aí, de 15 e 17 de maio próximo, o 35º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE). O evento tem as assinaturas da Fecomércio-CE e do Sindilojas Fortaleza, que realizarão, paralelamente, uma feira com empresas fornecedoras de produtos e serviços para organizações do setor - a Expo Empresarial Comércio, Serviço, Turismo. A dinâmica, que privilegia o contato direto entre agentes de atividades afins, visa a estreitar o relacionamento entre diferentes marcas e empreendedores. A programação será desenvolvida no Centro de Eventos do Ceará, com a participação prevista de empresários e diretores de sindicatos do setor de todo o País.

Em dia

A pauta inclui temas como reforma trabahista, tecnologia e inteligência artificial, inovação e sustentabilidade sindical e pirataria e danos causados ao comércio. As articulações políticas e organizacionais do setor permeiam toda a agenda.

Foco

Casos referenciais para o comércio, como o da excelência em gestão sindical do complexo de empresas Disney, e assuntos como negociação coletiva de trabalho - ou o “acordado x legislado” - também têm abordagens previstas.

No ar

Iguatu está olhando para cima. É que no segundo semestre deve começar a operar no aeroporto de lá uma nova empresa aérea. A companhia deve atender a toda a região Centro-Sul, que reúne cerca de 500 mil habitantes.

Além da terra

A “menina dos olhos” das operações aéreas em Iguatu é uma linha direta com Fortaleza. A ideia é agilizar os trajetos de 370 quilômetros.

Falas

O Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro se reúne hoje, na sede do Ministério Público Federal, em Fortaleza (Rua João Brígido, 1260 - Joaquim Távora). Será às 14h. Na pauta, proposta de concurso nacional de ideias para aquela região da orla.

Sem força

A ideia de remover barracas da Praia do Futuro gerou apreensões. Só com mobilização de barraqueiros e empregados, evitou-se a perda de 5 mil vagas de trabalho. A ameaça mirrou.

PÍLULAS

O Centro Cultural Belchior, em Fortaleza, transforma hoje a calçada em sala de cinema. É a ação “Curta na Calçada”, que exibe produções brasileiras sempre na segunda quarta-feira do mês. Começa às 18h30min e é gratuito. O “Centro Bel” fica na Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema. Bem no calçadão.



