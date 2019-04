O Código e a política

Deve retornar na próxima semana à tramitação normal na Câmara de Fortaleza o projeto com o Código da Cidade - um apanhado de normas que devem orientar a gestão municipal e, de resto, as relações do cidadão com as ações públicas. O relator da proposta, vereador Renan Colares (PDT) já se manifestou a favor, mas ainda não emitiu parecer porque os vereadores José Barbosa Porto (PRTB), Reginauro Souza (sem partido), Benigno Júnior (PSD) e Michel Lins (PPS) pediram vistas. Ou seja, requereram mais tempo para analisar o que está para ser votado. Ésio Feitosa (PPL), líder do prefeito e presidente da Comissão Especial do Código, não se deu por perdido.“Tendo em vista que a gente já esperou quatro anos e meio, isso não tem impacto e isso é bom para mostrar que a Câmara respeita os prazos e o processo legislativo”, disse.

O projeto do Código da Cidade já soma mais de 100 emendas protocolizadas no Departamento Legislativo da Câmara Municipal. A matéria é dividida em quatro seções - ou “livros” -, tratando de ambiente natural, ambiente construído, posturas e ética na relação entre poder público e sociedade.

O campus de Acaraú do Instituto Federal de Educação recebe até hoje, não mais, inscrições para curso de extensão de Educação Financeira. O objetivo é o de apresentar ofundamentos de economia e de matemática financeira relativos à compreensão das finanças e dos investimentos.

A programação do curso inclui, ainda, conceitos e ferramentas de finanças pessoais e de análise de investimentos. A ideia também é proporcionar suporte prático para o controle das finanças, do orçamento e da análise de investimentos pessoal e familiar. As aulas terão 12 meses, de maio próximo a maio de 2020.

O Sistema Fecomércio do Ceará está de olho no desenvolvimento e na inovação do setor. O presidente da entidade, Maurício Filizola, se reuniu com gestores de empresas de Tecnologia da Informação para debater demandas e estratégias de modernização do comércio. A conclusão é de que o setor, o mais importante da economia do Estado, não pode ficar desatento às transformações tecnológicas que chegam ao público.

Do Livro de Frases: “Se o MEC se preocupasse em discutir pedagogia, não estaria do jeito que está hoje”. Do deputado Acrísio Sena (PT) sobre a situação porque passa o Ministério da Educação.