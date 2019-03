O Carnaval passou. E agora?

No finzinho de fevereiro, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) divulgou pesquisa sobre o endividamento do consumidor local. Os dados acabaram espremidos entre os blocos do pré-Carnaval e o feriadão da folia. Mas o que importa mesmo é o pós-Carnaval. Afinal, diz a apuração que 60,5% dos consumidores locais têm algum tipo de dívida - o que não é, necessariamente, inadimplência, mas, pelo menos, comprometimento do orçamento doméstico com despesas como cartões de crédito, financiamento bancário de veículos ou imóveis, por exemplo, crédito pessoal e cheque especial. Até aí, normal. Trata-se do fluxo natural das finanças familiares. No entanto, as questões, diante das graves perspectivas da economia de uma economia que não ultrapassou o campo das promessas, são outras: como reduzir esses indicadores? Como equilibrar o que entra com o que sai?

Articulando

Caucaia está se mobilizando para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, em 11 e 12 de abril. O tema é “Democracia e Saúde”. É bom que seja assim.

Quem faz o quê

A conferência se realiza a cada quatro anos, engajando diferentes segmentos na avaliação do setor e na proposição de diretrizes para políticas públicas nas competências do Poder Executivo ou do Conselho Municipal de Saúde.

Quadro

A numerologia do Governo do Estado indica: R$ 10 milhões vão ser investidos no novo Campus da Universidade Estadual do Ceará em Crateús, a 350 quilômetros de Fortaleza. Atualmente, há graduações lá em Ciências Biológicas, História, Pedagogia e Química. A ideia é ampliar também o leque de cursos.

App mulher

Começa a operar hoje em Fortaleza mais um aplicativo de transporte. Um dos recursos é o que permite à passageira escolher ser transportada por uma motorista. Natal (RN), Caruaru (PE) e Campinas e Piracicaba (SP) também estão na rota do app neste Dia Internacional da Mulher.

Livro de frases

Do presidente da Citinova, instituição da Prefeitura de Fortaleza, Cláudio Ricardo: “O acesso à tecnologia faz com que as pessoas se conectem à informação, ao conhecimento e às políticas públicas, o que contribui para a redução das desigualdades sociais”. Ou seja, nem tudo são fake news.

PÍLULAS

O Programa Feira de Pequenos Negócios, da Prefeitura de Fortaleza, trombeteia que já movimentou mais de R$ 4,9 milhões desde 2016, tendo cadastrado 2.123 artesãos para participação em 1.386 feiras.

