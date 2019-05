O Arraial no século XXI

O velho Arraial Moura Brasil, uma das mais antigas comunidades de Fortaleza, situado às margens da Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), entre o Centro e o Bairro Nossa Senhora das Graças, vai ganhar nova roupagem. É que a Prefeitura está projetando 150 reformas em habitações locais. O objetivo é o de implentar serviços de segurança dos imóveis que têm risco estrutural; saneamento, conforto e preservação ambiental; acessibilidade de unidades com moradores portadores de deficiências motoras; e harmonia paisagística. A avaliação da demanda será feita por meio de visitas técnicas de arquitetos ou engenheiros do Município, que verificarão a real necessidade de melhoria para a habitação. Estão sendo reservados cerca de R$ 2,4 milhões para o projeto.

A gente

Nas contas da Prefeitura, o Arraial Moura Brasil reúne 3.765 moradores. "Parte considerável deles vivem em situação precária em ruas apertadas e becos sem saneamento", reconhece a gestão municipal.

Tudo é história

Em momentos distintos entre 1915 e 1932, a área hoje ocupada pelo Arraial Moura Brasil - ou "Bairro Moura Brasil", como se registra atualmente - serviu como campo de concentração de retirantes que fugiam da seca no Interior do Ceará. A região chegou a ser conhecida como "Curral"

Ouça este texto

Quem quer reouvir música sob a compreensão acadêmica, uma dica: amanhã, no Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema), vai haver nova edição do projeto Pluga e Pensa, tocado em parceria com o programa de Pós-Graduação em Sociologia da Uece. Começa às 18h30min.

Lado a lado

A pauta de maio do Pluga e Pensa abordará o contato entre os campos brasileiro e angolano de produção musical, com ênfase nas experiências do Projeto Kalunga - uma ação entre artistas dos dois países., Quer outra notícia boa? Pois saiba: a participação é gratuita.

Na ponta

Está para desembarcar em Fortaleza um evento considerado dos maiores de tecnologia e hacking da América Latina. Chama-se Roadsec, e será realizado sábado próximo, no Centro de Eventos. A agenda inclui debates e atividades como campeonato de invasão de sistemas.

PÍLULAS

A numerologia da solidariedade local prevê: em um ano, 50 mil voluntários em 250 instituições poderão estar engajados no Programa Fortaleza Solidária (www.fortalezasolidaria.org.br). A ação integra entidades dos setores privado e púbico.

A Coluna usa o número de Whats App (85) 99638 5129 (somente texto); o telefone (85) 3266 9784; e os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.