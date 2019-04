O ambiente político

Quem quer um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”? A resposta pode parecer óbvia: todos. Ou pelo menos todos os que têm responsabilidades e respeito pelos interesses coletivos. Ou todos os que se assumem como cidadãos, estão inteirados de seus direitos e deveres e não põem o foco pecuniário acima do bem comum. No melhor dos mundos, essas seriam respostas presumíveis. No entanto, há um cenário adverso para o tema - casos como os de Mariana e Brumadinho (MG) são indicadores disso. Desmonte de dunas no Nordeste também. Desmatamento no Norte, idem. Tanto que o Senado está agora discutindo se o tal do “meio ambiente ecologicamente equilibrado” deve ser inserido entre os direitos fundamentais dos brasileiros previstos na Constituição Federal. Vinte e oito senadores assinaram o texto em 2015, quando começou a tramitar. Resta vicejar.

Haja crédito

O deputado cearense Wagner Sousa (Pros) botou para tramitar na Câmara federal proposta que cria um serviço telefônico com número exclusivo para o recebimento de denúncias sobre corrupção. O serviço deverá ser gratuito e garantir o sigilo ao denunciante.

Ululante

Fala o parlamentar: “É dever do Estado promover a participação da sociedade no enfrentamento da corrupção. A corrupção que acaba com os recursos financeiros que poderiam ser utilizados para educação, saúde e segurança pública e para serviços aos nossos cidadãos”.

O risco

Não se sabe se o deputado pesou, mediu, poderou ou projetou alguma ferramenta antitrotes ou algum meio que evite que o serviço seja usado com fins politiqueiros entre adversários.

Plano

Do secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Estado, Flávio Ataliba, para o Livro de Frases: “As sociedades mais desenvolvidas gastam muito tempo planejando e pouquíssimo tempo executando. Quanto mais você planeja e arma uma boa estratégia para chegar aos objetivos, menores serão os riscos durante a execução”.

Água muita

Moradores de Icó e de outros municípios do Centro-Sul estão à espera do desembarque de R$ 10 milhões prometidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a recuperação da barragem do açude Lima Campos. O dinheiro foi anunciado no último dia 10 mas, pelo visto, está represado.

PÍLULAS

O Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc) recebe inscrições para o passeio ciclístico que há 24 anos realiza em Fortaleza e mais 70 cidades para celebrar o Dia do Trabalhador, 1° de maio. O nome do evento é "CicloSesc", mas, na boa, poderia ser "Sesquipedal".

A Coluna pode ser contatada pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto), além do telefone (85) 3266 9784 e dos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.