Novos posicionamentos

A articulação política das mulheres está assumindo novas narrativas. Nesse cenário, temas como saneamento básico vêm se apresentando também como referências de posicionamento. Na semana passada, por exemplo, parlentares da Câmara federal trataram da pauta com representações femininas. E faz muito sentido, considerando que as doenças e as mortes impostas pelo saneamento inadequado ou inexistente causam profundos danos sociais. Mas há um elemento claro como água: as causas em outras frentes não podem nem devem ser abandonadas.

Vem verde

O projeto Escola Vem ao Sesc, do Serviço Social do Comércio no Ceará, agendou atividade para a próxima terça-feira, devendo receber na reserva ambiental do Sesc, em Iparana (Caucaia), alunos do Liceu de Maracanaú. A turma vai ter aula de campo.

Reconhecimento

O Escola Vem ao Sesc conquistou o primeiro lugar na categoria Floresta e Flora do Prêmio Internacional Latinoamérica Verde. Deixou para trás propostas argentina (2º lugar) e chilena (3º lugar).

Alinhamento

O prêmio agrega entidades civis e destaca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 17 metas da Organização das Nações Unidas. O Brasil participa com comissão técnica de 12 integrantes.

Proteção

A Secretaria de Infraestrutura de Caucaia está tocando obras na Avenida Litorânea, no Icaraí. O objetivo é o de evitar que o avanço do mar danifique (mais) as construções. Ondas e chuvas dos últimos meses respondem pelos estragos.

Susto

Fagner e Maradona estão entre as pessoas que comporiam, segundo o Ministério Público Estadual, esquema de nepotismo na gestão pública do município de Boa Viagem. Mas são só homônimos do cantor e do ex-jogador e técnico de futebol. Ainda bem!

Saúde

A Academia Cearense de Medicina realiza amanhã e sexta-feira sua XVIII Bienal. Será no Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema, em Fortaleza). Estão agendados oito painéis abordando temas diversos e homenagens a acadêmicos da instituição.

PÍLULAS

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) quer que os ônibus de Fortaleza tenham dispositivos com tomadas USB - algo que os dispositivos eletrônicos já substituíram por versões 2.0, 3.0 e 4.0. Ou seja, está legislando em favor de coisa do passado.

Contatos para a Coluna: telefone (85) 3266 9784; whats app (85) 99638 5129 (só texto); e e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br.