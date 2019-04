Novos horizontes

A Prefeitura de Fortaleza está pertinho de bater o martelo - e pode ser ainda este mês - em relação à empresa que vai executar o Projeto Juventude Sem Fronteiras 2019. Trata-se de ação inclusiva voltada para estudantes egressos do programa Academia Enem em 2018 - uma ação gratuita com aulões preparatório para o exame de acesso às universidades. A finalidade é assegurar até 100 bolsas de estudo em cursos em países de língua inglesa (50 bolsas) ou espanhola (50 bolsas). O dinheiro sairá dos cofres, polpudos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa contemplará os selecionados - jovens de 18 a 29 anos - com oito semanas completas em diferentes países.

O perfume e o lixo

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos programou para amanhã em Fortaleza o lançamento do programa “Dê a mão para o futuro”. Trata-se de proposta que concentra ações de reciclagem de resíduos sólidos urbanos.

Outro rumo

A ideia é reduzir o volume de materiais que seriam destinados aos aterros e criar condições para a melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida dos catadores de materiais recicláveis. Convenhamos, Fortaleza mais do que precisa disso.

Bat-horário

A atividade está marcada para as 15 horas na ONG Instituto de Assistência e Proteção Social (Rua Barra Nova, 1000 - Jardim das Oliveiras). Uma entidade popular e, por isso, bem representativa para a proposta.

Mundo, mundo...

O curso de Administração da Universidade de Fortaleza realizará em 2020 a primeira edição do Projeto Business English in London, com intercâmbio a Londres (Inglaterra) composto por um curso de inglês para negócios e visitas técnicas a três empresas e/ou instituições britânicas.

...Vasto mundo

A aluna Leilane Oliveira Chaves, da Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, foi selecionada pelo Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americano Hutchins Center, da Universidade de Harvard (EUA), para apresentar lá tese de doutorado. Leilane abordou em pesquisa a comunidade quilombola do Cumbe, em Aracati - que fica bem pertinho da movimentada e plural praia de Canoa Quebrada.

PÍLULAS

Da série “Não diga que não avisei”. O vereador Reginauro Sousa é um poço de sinceridade. Antes de discorrer esta semana sobre multas aplicadas pela AMC em Fortaleza, tratou logo de dar desculpa: “Não sou bom com números. Sempre fugi deles. Sou artista, professor, bombeiro. Não sou bom com números”. Tá explicado!

