Novidades no campo

O Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado está mais perto do que longe de obter abrangência mais larga. É que a Assembleia aprovou proposta para que o Idace possa adquirir pequenas e médias propriedades rurais para executar políticas agrárias. As ações de regularização fundiária - que são um ponto nevrálgico nas relações entre produtores e o Estado - podem ganhar novo impulso. O texto, de iniciativa do Executivo, passou fácil, fácil na Comissão de Constituição, Justiça e Redação - na qual a bancada governista é maioria e teria até condições de funcionar como rolo compressor - e no plenário. Vai faltar só a sanção do governador, mas aí são favas contadas.

Distinções

Pela legislação nacional, os tamanhos das propriedades podem variar conforme o município. As classificações são determinadas "para cada zona de características econômicas e ecológicas homogêneas", de acordo com o Estatuto da Terra.

Da área

No entanto, foi criada uma medida específica para simplificar os cálculos agrários. É o "módulo rural". Assim, definiram-se como pequenas as propriedades que têm de um a quatro módulos rurais. As médias são as que têm um quatro a 15 módulos.

Livro de Frases

Do Governo do Estado, na justificativa do projeto que amplia o alcance do Idace: "Grande parte da produção de alimentos na agricultura se dá, exatamente, nas pequenas e médias propriedade, sendo fundamental a sua utilização mais eficiente e viável social e economicamente".

Já feito

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) quer que a Câmara de Fortaleza transforme em lei o que já está a caminho de ser lei. Trata-se de projeto que dá prioridade de matrícula a filhos de mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica.

Foi que foi

A proposta foi apresentada originalmente na Câmara dos Deputados por uma parlamentar catarinense, Geovania de Sá (PSDB). Passou nas comissões e pelo plenário - ou seja, cumpriu a parte mais chata da trajetória legal. Seguiu para o Senado, onde aguarda encaminhamento.

Trabalhão, hein?

O único trabalho de Jorge Pinheiro foi copiar o texto e assinar embaixo, como se dele fosse.

PÍLULAS

O advogado cearense Roberto Victor Ribeiro recebeu reconhecimento da Escola Superior de Magistratura do Piauí. A instituição concedeu a ele, que também é professor, a Ordem do Mérito Educacional. Roberto Victor é presidente da Academia Brasileira de Direito.

