Novas estratégias

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Araújo, está analisando com a Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais do Ceará estratégias de atuação dos juízes leigos nos processos no Fórum Professor Dolor Barreira e nos juizados especiais de Fortaleza. Existe até um indicador de tramitação ideal, de 120 dias. O propósito, segundo ele, é “zerar o estoque de processos para que os magistrados possam trabalhar somente nos novos”. E, para isso, o TJCE está em processo de contratação de 100 novos juízes leigos - aqueles que, originalmente, não integram o Poder Judiciário. O novo time deve começar trabalhar já em julho. Sexta-feira próxima, uma reunião da Coordenação vai retomar a pauta.

Com técnica...

Médicos, nutricionistas e profissionais de diferentes áreas, incluindo pacientes de doença celíaca - que os impede de ingerir glúten -, proteína que está presente no trigo, cevada e centeio -, farão palestras no próximo dia 18 na abertura da Semana do Celiáco, em Fortaleza. Será no Shopping Benfica (Avenida

Carapinima, 2200, Benfica), dia 18, das 8 às 12h.

...Com fé...

A programação inclui abordagens até a compreensão devida que a doença celíaca requer até mesmo em rituais religiosos - hóstias, por exemplo, podem não conter glúten.

...E sem glúten

O encerramento da Semana do Celíaco, que irá a escolas, supermercados, restaurantes e hospitais, está agendada para o próximo dia 25, com um café da manhã especialíssimo no Parque do Cocó, a partir das 8 horas.

Buraqueira

O deputado Marcos Sobreira (PDT) quer colocar nos ombros do Estado a responsabilidade pela chamada “estrada do Cavaco”, que liga os municípios de Iguatu e Quixelô. Nem uma nem outra prefeitura tem cuidado adequadamente da via, que está em vias - perdão pelo trocadilho! - de miséria.

Eficientrômetro

Mobilizada em busca de obter o Selo Unicef, a Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, está para implementar avaliações bimestrais de ações voltadas para crianças e adolescentes. A inovação seria um meio de aferir a eficiência dos programas.

PÍLULAS

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) está todo serelepe com a mobilidade em Fortaleza. Em evento recente com representantes do comércio, destacou a implantação de 120 novas estações do Bicicletar e de 30 novos binários até 2020.