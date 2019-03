No centro da educação

O deputado Elmano de Freitas (PT) está propondo que as escolas da rede pública estadual tenham de, obrigatoriamente, oferecer aos alunos noções básicas sobre a Lei Maria da Penha. Trata-se do instrumento federal - a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006 - com o qual juízes, promotores e procuradores e outros operadores do Direito podem se pegar para agir contra os números brutais da violência contra a mulher no Brasil. Elmano põe entre os objetivos os de "conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores (...) da importância do respeito aos Direitos Humanos, notadamente os que refletem a promoção da igualdade de gênero". O deputado sugere, ainda, que haja capacitação para as equipes das escolas e que o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher faça a intelocução entre movimentos sociais e feministas. A ideia é boa, pode apostar. Mas acredite: há quem não goste de propostas assim.

Estatística

Elmano lembra que no Brasil, "por dia, 15 mulheres morrem apenas pelo fato de serem mulheres e outras 500 são agredidas a cada hora", segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O nome disso é feminicídio - uma deformidade moral que se fortaleceu ao longo de anos por falta de políticas públicas consequentes.

Prato...

Para quem está atento à tecnologia e à utilização racional de recursos, eis uma notícia bacana: já está disponível nas lojas de aplicativos de celulares o app Desperdício Zero. O programinha indica locais onde estão à venda mantimentos perto da data de vencimento.

...Cheio

Num cenário em que o Brasil está entre os dez países que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo, a notícia é positiva. Aqui, segundo a FAO - órgão das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - perdem-se anualmente 41 mil toneladas de alimentos.

É pra rir, sim!

O Sesc, braço social do Sistema Fecomércio, encerra amanhã a versão sobralense do Festival de Humor Cearense - que tem a sigla de "FHC", nada engraçada e, por isso, incompatível. Foi em Sobral que há 84 anos enterraram o umbigo de Didi Mocó Sonrisal Colesteriol Novalgina Mufumbo, o genial Renato Aragão.

PÍLULAS

Colaboração do deputado Carlos Felipe (PCdoB) para o Livro de Frases: “Só vejo a educação como caminho para combater de forma efetiva a violência”.

A Coluna Comunicado está aberta a manifestações dos leitores. Contatos podem ser feitos pelos e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto) ou pelo telefone (85) 3266 9784.