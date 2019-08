"Não é por opção"

O deputado Acrísio Sena (PT) abriu um interessante debate na Assembleia Legislativa do Ceará. O foco é a qualificação de jovens. É que, numa cena nacional de restrição à educação pública, com profundos cortes de verbas (sob a exótica alegação de que se trata de “contingenciamento temporário”), deve-se entender essa estratégica como reação contra recuos que o setor pode amargar. “Em 2018, mais de 66 mil jovens voltaram a estudar no Ceará por meio da Educação de Jovens e Adultos. Eles buscam melhorar de vida. Muitos haviam interrompido estudos devido ao meio em que vivem, mas não por opção”. Num quadro de diminuições, e de bombons de chocolate usados como referência para ilustrar situações, caberia aos estados, municípios e à iniciativa privada, portanto, compensar as carências com ações proativas próprias, autônomas. E a moral da história é, de fato, inquestionável: ninguém deixa de estudar por vontade.



Tempos bicudos

Não são otimistas as projeções do varejo para as vendas nacionais do Dia dos Pais. Consultoria do setor avalia que se alcançará no País todo acréscimo de mero 1,5% em relação ao desempenho de 2018. Em 2018, o aumento foi de 2,8% sobre 2017.

Ruim ali, melhor aqui...

Mas em Fortaleza há expectativa melhor. O Sistema Fecomércio avalia que pode haver avanço no mercado local, chegando a 4,5% em relação a 2018.

...Mais ou menos acolá

Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acredita que a vendas para amanhã devem crescer 2,1%. A expectativa é que a data movimente R$ 5,6 bilhões, equivalente a 4,5% de todo de agosto.



Tempo

Foram necessários 30 anos - ou seja, três décadas; ou, ainda, 7,5 gestões municipais - e dois desabamentos para que saísse a reforma do Mercado do Povo Juaci Sampaio Pontes, um dos principais polos de comércio popular de Caucaia. Pois saiu. Custou R$ 2,1 milhões.



Olhar eletrônico

Um dos elementos que se destacam no mercado repaginado é a segurança. O equipamento tem agora 24 câmaras de monitoramento.



Lugar ao sol

O Ceará está contemplado na edição 2019 do Programa Oi Futuro. O projetos II Anime Ceará – Festival Nordestino de Animação, Game e Web e XVIII Feira da Música passaram pelo crivo da curadoria.

PÍLULAS

A Prefeitura de Juazeiro do Norte está adotando ações de combate à obesidade. Faz sentido: apesar haver gente morrendo de fome no País - mais de 5 mil brasileiros morrem anualmente por desnutrição, segundo a ONU - o descontrole do peso já se tornou problema de saúde pública.

