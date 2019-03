Nada se cria, tudo se copia

O deputado Francisco Cavalcante (PSL), ex-delegado da Polícia Civil, pôs para tramitar na Assembleia Legislativa projeto com o qual propõe que seja proibida no Ceará a venda e a locação para menores de 18 anos de "armas de brinquedo que sejam réplicas ou simulacros de armas de fogo de qualquer natureza, bem como de jogos, eletrônicos ou não, que estimulem a violência, a sexualidade e pornografia virtual". O texto já é uma réplica: Cavalcante o copiou, vírgula após vírgula, de uma matéria apresentada quatro anos atrás pelo então deputado estadual Wagner Sousa, hoje ocupando vaga na Câmara federal, já copiada de proposta do deputado fluminense Rosenverg Reis, de 2013.

Amarelou

A turma que negocia os produtos listados em 2015 por Wagner, e, agora, por Cavalcante, não gostou nada disso. Deu um pito no deputado-capitão, que retirou o texto de tramitação com a desculpa de que “ouviu os eleitores”. “Se o nosso eleitor é contra o nosso projeto, a gente não vai agir contra a vontade do eleitor”.

Traços

A arquitetura nordestina está com tudo e não está prosa. O Ceará e mais quatro estados - Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia e Sergipe - representam a Região em concurso nacional de projetos, denominado "Weefor Arq", que selecionou 87 trabalhos.

Três a um

Um júri especializado definirá as três melhores propostas, e uma será declarada vencedora. O empreendimento relacionado ao vencedor no concurso deverá ser iniciado em 2020.

Em números

A numerologia do Governo do Estado indica: o artesanato cearense absorveu investimentos públicos de R$ 16 milhões nos últimos quatro anos. Foram comercializadas 300 mil peças em eventos diversos entre 2015 e 2018.

Em detalhes

O Senac Ceará, vinculado ao Sistema Fecomércio, está recebendo inscrições para curso de de desenvolvimento de protótipos de robótica.

Avanço

O curso, que se baseia na avaliação de que a robótica é um campo em crescimento nos mercados, registrando aumentos seguidos em desenvolvimento, produção e comércio de unidades, é direcionado para pessoas a partir de 15 anos com Ensino Fundamental completo. Informações (85) 3270 5400.

PÍLULAS

Contribuição do deputado Osmar Baquit (PDT): “Combate (à violência) não se faz com armas. Faz-se com educação, geração de emprego, políticas públicas sociais, com a Igreja e seu brilhante trabalho de prevenção e recuperação de pessoas”.

