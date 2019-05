Na rota da privatização

Está a caminho do plenário da Câmara federal e, em seguida, da tramitação no Senado a Medida Provisória que trata dos serviços de saneamento básico do País. A matéria já foi até aprovada em Comissão Especial no Congresso. E sob divergências. É que a oposição avalia que a MP obriga os municípios a abrirem as portas para empresas privadas a qualquer custo, enquanto os governistas consideram que trata-se da modernização de um sistema que, segundo afirmam, está na idade média. A se confirmar a prevalência de um ou outro lado, pode-se ter a certeza de que não se terá saneado um elemento básico das relações sociais: a ação legislativa.

Toque

O vereador Antonio Henrique (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, tem observado aos demais parlamentares que o Código da Cidade é prioridade entre as pautas da Casa.

Em números

E a numerologia da Câmara registra: o projeto do Código já soma 16 anos, desde o início da elaboração, chegou ao Legislativo em 15 de fevereiro passado, com 1.002 artigos distribuídos por quatro livros, e angariou 480 emendas parlamentares.

Olhar técnico

A propósito de Fortaleza, vale observar que o Tribunal de Contas do Estado não tem faltado a encontros que tratam, na Prefeitura, do pacotão de obras definido para a cidade por meio de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Bufunfa

Devem sair dos cofres do Bird mais de US$ 73,3 milhões. Essa dinheirama vai passar por análise do TCE, que despachará relatório 180 dias após o contrato ser assinado - o que está previsto para as próximas semanas.

Pesquisa

A Unifor recebe até o próximo dia 31 inscrições de professores e alunos interessados em desenvolver projetos de pesquisa com Bolsas de Iniciação Científica. Veja mais em http://twixar.me/2tqK.

PÍLULAS

O Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará abre hoje exposição com trajes profissionais de enfermeiras. Trata-se de um levantamento histórico para marcar a Semana da Enfermagem, que também começa hoje, com sessão solene na Casa.

Do educador Paulo Freire (1921-97), referência que agrega respeito internacional para o Brasil, para o Livro de Frases: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”.