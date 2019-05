Na ponta da agulha

A deputada Érika Amorim (PSD) aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia projeto que institui o Dia Estadual de Imunização. Segundo o texto, a data deve passar a ser celebrada em 9 de junho, Dia Mundial de Imunização. Não se descartam narizes torcidos para a proposta: “Mais uma data comemorativa! Pra quê?” A resposta é simples: vem crescendo na Internet uma narrativa, tanto arcaica quanto perigosíssima, segundo a qual os pais não devem vacinar os filhos - se vacinassem, as crianças poderia contrair doenças. Depois, descobriu-se que o médico norte-americano que difundiu essa tese reebia propina em ações judiciais por compensação de “danos vacinais”. Quando desvendou-se a razão, o estrago já estava feito.

Base

Érika diz ser ser “fundamental sensibilizar a população para acompanhar e participar das campanhas de imunização” e que as ações são uma “forma de inclusão social mediante assistência às pessoas em todos os lugares do País”. Pode-se dizer, adicionalmente, que se trata de uma forma de combater a cretinice e a irresponsabilidade.

Pinga ni mim

Com fôlego renovado, vem aí a edição 2019 do Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça - uma atividade que reúne música, gastronomia e cultura popular. O evento está para agendado para o feriadão de Corpus Christi, de 20 a 22 de junho.

Vizinhança camarada

A ideia é a de integrar turismo, cultura e agronegócio na região da Ibiapaba, estimulando oportunidades para negócios locais e agitando o mercado turístico a partir de Viçosa do Ceará, mas se estendendo para cidades vizinhas.

Da casa

Só o senador Cid Gomes (PDT) representou o Ceará na Comissão Mista do Congresso Nacional que aprovou a medida provisória do transporte aéreo - que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhia com sede no Brasil.

Pacote

Outra deliberação do colegiado se refere à franquia de bagagens de acordo com o peso, retornando aos volumes adotados antes da adoção da MP, sendo de 23 kg por passageiros em aeronaves acima de 31 assentos. A MP deve ser a vedete do plenário da Câmara esta semana.

Batina

Tem o título de “O Fantasma do Padre” o livro que o jornalista Erivelto de Sousa lança sexta-feira que vem. A apresentação em Fortaleza será na Livraria Cultura (Shopping Varanda Mall, esquina entre as avenidas Dom Luiz e Senador Virgílio Távora), das 17 às 20h.

PÍLULAS

Será aberto amanhã, no Centro de Eventos do Ceará, o 35º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fecomércio-CE e Sindilojas promovem as atividades.

Começa quinta-feira o Festival Brasil Sabor, no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, seguindo até 2 de junho. Abrasel, Prefeitura e Cegás apoiam o evento, que leva a assinatura da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará.