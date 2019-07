Na idade da pedra

Sob a vaga definição de “eventual contratação de empresa para execução dos serviços de infraestrutura em logradouros públicos” - o que, convenhamos, pode ser tudo mas também pode ser nada -, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, a 55 quilômetros de Fortaleza, pretende gastar até R$ 8,947 pertencentes ao contribuinte. Isso mesmo: quase 9 milhões de reais. O edital da licitação não se refere especificamente aos “logradouros públicos” que serão alcançados pela dinheirama, mas menciona “recomposição de pavimentação em paralelepípedo” e “pavimentação em pedra tosca”, entre outros itens.

A propósito, o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu, do qual participa São Gonçalo do Amarante, além de outros oito municípios, está tendo as contas auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Controladoria Geral do Estado. É mera atividade rotineira, diga-se, e todos os 21 consórcios do Ceará passarão pelo mesmo processo.

Do ex-governador Lúcio Alcântara, convertido ao mundo da tecnologia, na rede social Twitter (@lucioalc): “Para reflexão: um dia alguém definiu pecado como aquilo que você faz e não quer que ninguém saiba”.

O Senado está celebrando cinco anos do projeto “Arquivo S”, ação que visa a descomplicar e popularizar a história do Brasil. No mundo dos casamentos, isso são “bodas de madeira”.

Trata-se de uma seção mensal do Jornal do Senado e do Portal Senado Notícias abordando episódios decisivos do passado pelo ponto de vista do Legislativo.

Mas creia: o que se passou no País justamente nos últimos cinco anos, com momentos importantes e deploráveis da política, pode compor um dos capítulos mais instigantes. Ou não.

A Unifor recebe até dia 23 inscrições para o Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas. A linha de pesquisa “Operações e Mercados”, vinculada aos temas Marketing, Comportamento do Consumidor e Consumo Sustentável, é a referência.

A “areninha” do Campo do América, pioneira em Fortaleza e que está festejando cinco anos, pode ganhar um ecoponto - equipamento para viabilizar a reciglagem de resíduos sólidos. A ideia é do vereador Plácido Filho (PSDB).