Munição para o debate

A defesa da disseminação de armas de fogo pode ganhar reforço nesta quarta-feira. É que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Cidadania do Senado deve deliberar sobre seis projetos de decreto legislativo opostos às novas regras para porte e posse de armas, editadas pelo governo federal. Os projetos têm parecer contrário do relator, senador Marcos do Val (Cidadania-ES), e isso significa a manutenção das normas conforme os interesses do Palácio do Planalto. Ou seja, se caírem, o debate e o encaminhamento penderão decisivamente para o lado dos armamentistas. Os senadores cearenses Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) integram o colegiado. Há entre ambos um traço comum de extrema importância para a decisão. É que foram governadores do Estado - Tasso, de 1987 a 1991 e de 1995 a 2002; Cid, de 2007 e 2015. As experiências no Executivo certamente são para eles referências importantes na análise de temas como segurança, policiamento e violência.

Pela culatra

As matérias sob análise da CCJ são assinadas por senadores de quatro partidos diferentes, mas tramitam conjuntamente. Os textos apontam ilegalidade nos decretos presidenciais, alegando que teriam inovado sobre a legislação, e não só regulamentado a aplicação.

Outro lado

Nem o PSDB de Tasso nem o PDT de Cid estão entre os partidos com representações que assinaram os seis projetos de decreto legislativo. As siglas que subcrevem os textos são Rede, PT, Cidadania e Pros.

Ambiente pesado

Do deputado Romeu Aldigheri, para o Livro de Frases: “O que temos a comemorar efetivamente em relação ao meio ambiente no País, esse que tem a maior reserva de água potável e floresta tropical do mundo?”. O Dia Internacional do Meio Ambiente é hoje. Ou era para ser.

Roquenrol

A banda Hanói-Hanói, sucesso nos anos 1980, está de volta. E se apresenta hoje e amanhã em Fortaleza, na Avenida Desembargador Moreira, 1080. Os músicos vão doar material para a memorabilia de um empreendimento roqueiro que está sendo implantado na Praia da Lagoinha (Paraipaba).

Na medida

O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), avalia que “tempos como esse, de dificuldade”, são propícios para que se encontrem “soluções às vezes não-percebidas, mas que, compartilhadas por alguns, vão servir de exemplo”.

PÍLULAS

O professor Michel Prieur, da Universidade de Limoges (França), uma das mais respeitadas autoridades do Direito Ambiental, participa hoje do III Seminário Internacional da Pós-Graduação em Direito Constitucional, evento integrado à Semana do Meio Ambiente da Universidade de Fortaleza. A partir das 9 horas, no Auditório da Biblioteca da Unifor.

