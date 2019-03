Mulheres sob ameaça política

Tramita no Senado projeto que acaba com a cota de candidaturas nas eleições proporcionais de acordo com o sexo. Ou seja, elimina um dispositivo que vinha assegurando espaços para mulheres na cena política mas que, por deformidade moral e ética sob investigação em partidos de controle mais centralizado, foi desvirtuado. E o argumento é, no mínimo, generalista e preconceituoso - para não dizer misógino e machista: “conter candidaturas laranjas”. O texto está submetido à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde atuam os cearenses Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também tem assento no colegiado.

Eusébio, município na Região Metropolitana de Fortaleza, está no roteiro de oportunidades de uma empresa nacional de transformação digital em gestão da energia elétrica e automação. As vagas estão em https://goo.gl/ZhHTZz.

Há ocupações nas áreas de engenharias, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Economia, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Relações Públicas e Design Digital.

Do deputado Sérgio Aguiar (PDT), colocando a gestão Bolsonaro contra as cordas: “Num país com 12,2 milhões de desempregados, conseguimos no Ceará reduzir a taxa para 10,01%, mostrando que estamos combatendo o desemprego de forma acertada”.

Passou na Câmara de Fortaleza projeto que pode espichar as concessões de uso de espaços públicos na Avenida Beira Mar. Os comerciantes vinham que vinham cobrando da gestão municipal uma posição. Para eles, a expectativa era torturante.

Agora, o prefeito Roberto Cláudio (PDT) vai poder estender os prazos de utilização de quiosques no Mercado dos Peixes e na Feirinha da Volta da Jurema, por exemplo. A ideia é somar essas medidas à reforma da Beira Mar.

Do deputado Salmito Filho (PDT): “A política pública gera oportunidades sociais, de emprego e renda e de direitos para que o ser humano possa ter vida, e vida em abundância”.