Muitos passos para trás

Um obstáculo grave para a acessibilidade em serviços e ambientes turísticos pode se tornar mais grave ainda. É que o Estatuto da Pessoa com Deficiência está sob o risco de ser alterado para que diminua de 10% para 5% a quantidade exigida de dormitórios adaptados para pessoas nessa condição em hotéis, pousadas e similares. Um texto dispondo sobre isso está tramitando na Câmara federal, reformulando, ainda, outros dispositivos da Política Nacional do Turismo. Em termos de ações inclusivas, não se trata, portanto, do melhor dos mundos. Para a economia de locais como, por exemplo, Canoa Quebrada, Guaramiranga e Jericoacoara - que já enfrentam o desafio de atrair públicos plurais - desenha-se, também, um cenário pedregoso.

Com teto

Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, está nos retoques finais para iniciar as obras do novo Abrigo Domiciliar. A unidade tem característica de investimento compartilhado e acolherá crianças e adolescentes até 18 anos que perderam o vínculo familiar.

Material imaterial

A Câmara Municipal marcou para hoje audiência sobre projeto de lei do vereador Guilherme Sampaio (PT) que cria a salvaguarda ao patrimônio imaterial de Fortaleza. Guilherme entende do riscado: já foi secretário da Cultura do Ceará.

Pleno

A ideia é definir mecanismos formais de proteção e difusão do Maracatu, festa de São Pedro dos Pescadores, rodas de capoeira, teatro de bonecos e ofício das baianas. Representantes dessas expressões populares devem participar do evento, que começa às 14h.

Outra história

Em comparação com a audiência que levou Mickey, Minnie e os Power Rangers para a Câmara, em busca de defender trenzinhos da alegria, já é um avanço dos bons.

Dois lados

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia se reúne hoje com a que a Câmara de Fortaleza instaurou em caráter especial para dar tratos aos danos causados pelas chuvas. A pauta da periferia da cidade é prioritária. O encontro começa às 13h.

PÍLULAS

Os diversos tipos de violência contra a mulher estão na mira do TJCE. O Tribunal firmou parceria com o shopping RioMar e, juntos, abrem hoje campanha preventiva e com informações sobre denúncias.

A Coluna é acessível pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br; pelo Whats App (85) 99638 5129 (somente mensagens de texto); ou pelo telefone (85) 3266 9784.