Muito além dos números

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realiza hoje audiência sobre a tecnologia que permitirá a automatização da análise das prestações de contas estaduais - chamado "Sistema Ágora". Um toque de modernidade, então, para a velha e boa contabilidade. Servidores e gestores públicos, professores e estudantes podem participar da sessão, que será presidida pela conselheira Soraia Victor e está marcada para começar às 10 horas, no plenário do TCE (Rua Sena Madureira, nº 1047 – Centro, em Fortaleza). O Tribunal vem realizando abordagens públicas sobre o novo sistema desde que aprovou sua nova Lei Orgânica - o conjunto de normas que o rege -, em janeiro deste ano. E isso é uma sinalização positiva, muito positiva, de abertura e transparência.

Passando por cima

O deputado André Fernandes (PSL) assinou projeto que determina que “todo o corpo discente das universidades públicas estaduais deverá se submeter a exames toxicológicos”. Uma invasiva medida contra a privacidade e a individualidade dos estudantes.

E as garantias?

E ainda há no ar um cheiro danado de inconsticionalidade, já que a Carta destaca, entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Justo

O vereador Plácido Filho (PSDB) pôs para tramitar matéria que dá condições de atendimento a alunos da rede municipal de ensino que tenham epilepsia.

Zunzunzum

O trecho da Avenida Raul Barbosa que está sendo desde ontem restaurado pela Prefeitura de Fortaleza, o que inclui obras no viaduto sobre a BR-116, comporta - ou suporta - diariamente cerca de 76 mil veículos. Ou seja, numa média de 3,166 mil veículos por hora. Ou quase 53 por minuto. Ou, mais radicalmente ainda, um por segundo.

A parte e o todo

Empresa de cursos de São Paulo fez umas contas aqui, ali e acolá e chegou à conclusão: em todo o Brasil, Juazeiro do Norte é a cidade que mais atrai candidatos para concursos públicos. Atualmente, há 27.926 interessados em cargos no município. E há 118.976 pessoas disputando vagas no Nordeste todo.

PÍLULAS

O jornalista Erivelto de Sousa lança amanhã em Fortaleza o livro "O Fantasma do Padre", com sessão de autógrafos e tudo o mais. Será na Livraria Cultura, no Shopping Varanda Mall (esquina entre as avenidas Dom Luiz e Senador Virgílio Távora). Das 17 às 20 horas.

