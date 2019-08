Modernidade na saúde

O Hospital Geral de Fortaleza, mantido pelo Governo do Estado, vez por outra desponta no noticiário por problemas vários, como falta de leitos, defeitos estruturais e longas filas - e isso o submerge na pauta política, tornando quase obrigatórias as abordagens nas casas legislativas. Pois bem: não é muito provável que a compra de um novo equipamento vá estimular debates, mas seria interessante que sim. Afinal, trata-se de recurso para neurocirurgia robótica que introduz o Ceará num cenário tecnológico, moderno e, por isso, positivamente específico. A aparelhagem permite operações neurológicas mais rápidas e seguras e quem já passou por situações assim sabe bem o quanto isso é positivo. O contribuinte vai desembolsar R$ 4,086 milhões pela máquina, o preço de 100 carros médios.

Não se misturam

Da série “Tudo certo pra dar errado”: será lançada hoje, na Câmara dos Deputados, uma “Frente Mista do Agronegócio e da Agricultura Familiar”. Agronegócio e agricultura familiar são tipo água e óleo, mas vá entender a política, né?

Tal...

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) define como “caminho para produzir líderes” o programa de intercâmbio Juventude Sem Fronteiras, que enviou 100 estudantes de Fortaleza para temporada em instituições da Inglaterra.

...E qual

E diz: “É uma oportunidade de produzir líderes para o futuro, que possam influenciar as universidades, as famílias e as comunidades”. O projeto é similar ao Ciência sem Fronteiras, que era mantido pela União.

Momento

O Judiciário cearense inicia no próximo dia 21 novo ciclo de mutirões de perícias médicas da Comarca de Fortaleza, que se estenderá até novembro deste ano. As ações serão realizadas noo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, da Universidade Federal do Ceará.

Primeira parte

Os mutirões da área de família serão efetuados em 21 e 26 de agosto. Haverá novas rodadas em 9 e 30 de setembro e 7 e 23 de outubro.

Segunda parte

Os dias 2, 16 e 21 de outubro e 4, 6 e 20 de novembro foram reservados para perícias de ações previdenciárias, na área cível.

PÍLULAS

A comunidade acadêmica da UFC tem encontro hoje, no Bosque Moreira Campos (Benfica), a partir das 15 horas. A pauta inclui o programa Future-se, do Ministério da Educação, e a Previdência Social.