Minha Casa, Minha Reforma

A Prefeitura de Fortaleza está ofertando assistência técnica habitacional à população de baixa renda. E gratuitamente. O município diz que a ação visa a ampliar a segurança e qualidade de vida das comunidades. No entanto, a iniciativa pode ser avaliada como preventiva. É que a temporada de chuvas impõe mais desgastes para as habitações, daí a necessidade de atenção extra para se evitem problemas. É a Coordenadoria de Negócios e Inovação (Coniv), um novo departamento na gestão, que está à frente das providências. O serviço disponibiliza ajuda a famílias com renda até três salários mínimos na elaboração de projeto arquitetônico para construção, reforma e ampliação de imóvel. Para revindicar o apoio, é preciso ter registro no Cadastro Único do Governo Federal. Moradores de zonas especiais de interesse social (ZEIS) também são contemplados pela medida.

Uma a uma

Os projetos arquitetônicos podem ser elaborados para habitações simples, de uso exclusivo para moradia, e para imóveis de uso misto, usados como residência e comércio, desde que a área comercial não ultrapasse 50% do total da edificação.

De fora

O novo serviço exclui edificações que ocupam irregulamente zonas de proteção ambiental ou que tenham sido construídas em áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil de Fortaleza.

É lá

A Central de Atendimento da Seuma (Avenida Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras) e o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, no Shopping Del Paseo (Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota) recebem requerimentos para a assistência técnica habitacional.

No alvo

O deputado Evandro Leitão (PDT) conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia projeto que cria o Plano Estadual de Combate às Perdas e ao Desperdício de Alimentos. Como se sabe, o tema é prato cheio para a política.

Menu

Evandro que ampliar o aproveitamento integral dos gêneros para consumo humano, combatendo a perda e o desperdício alimentar. A proposta ainda será servida à mesa das comissões temáticas, prevendo um banco de alimentos e outras ações para favorecer o consumo.

PÍLULAS

Sobre nota publicada ontem, a Cagece diz o objetivo do uso de energia fotovoltaica “vai além da economia financeira, visando também à produção de energia limpa, com foco na sustentabilidade, preocupação cada vez mais estratégica no planejamento da companhia”.