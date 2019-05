Mãos à obra

A Semana do Microempreendedor Individual, que o Sebrae realizará nacionalmente de segunda-feira próxima a sexta-feira terá em Fortaleza o que se chama no jargão tecnológico de “hackathon”. Trata-se de evento voltado para programadores, designers e outros profissionais da cultura digital. A programação local, no Sebraelab (Rua Antonio Augusto, 247 - Meireles), visa ao aprimoramento da gestão, das finanças, da inovação e do aumento de competitividade. Descobriu, portanto, um novo tipo de empreendedor que, sintonizado com os tempos atuais, oferece perspectivas de atualização e busca informações e estratégias para atuar. Os participantes do “hackathon” vão concorrer a prêmios que somam R$ 30 mil - R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. O edital de inscrição está no endereço eletrônico: www.ce.sebrae.com.br.

Agenda

A numerologia do Sebrae dá conta de que no Ceará serão realizadas cerca de 300 atividades em 107 municípios, reunidos nos 12 escritórios regionais da instituição no Estado.

Livro de Frases

Do presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), conselheiro Ediberto Pontes, sobre definições da instituição: “As ações de governança foram desenhadas em sintonia com os padrões internacionais mais avançados. Trabalhamos duro para construir uma instituição íntegra, confiável e altamente efetiva”.

Dados

A propósito de TCE, está marcada para o próximo dia 30 a análise das contas do governador Camilo Santana (PT) referentes a 2018. A apresentação caberá à conselheira Patrícia Saboya, a mais nova no pleno do TCE.

Água demais

O vereador Emanuel Acrizio (PRP) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza crie um Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

No frigir dos ovos

O que Acrizio quer é instituir uma repartição para fazer o que a Cagece - da qual a Prefeitura de Fortaleza é detentora de 11% - já faz, que é cuidar do saneamento e da distribuição de água.

E a bufunfa?

Emanuel Acrizio não passa nem perto de valores estimados para bancar a operação que está propondo. Além disso, atua como estraga-prazer. Afinal, Governo do Estado e Prefeitura têm feito parcerias com relação à Cagece no programa “Juntos por Fortaleza”.

PÍLULAS

A Prefeitura de Fortaleza tem agora um programa de proteção para unidades de Saúde. Sabe quantos representantes do governo federal compareceram ao lançamento do serviço? Ou quantos parlamentares da bancada da bala? Acertou: nenhum.

