Mais um "observatório"

Secretaria de Turismo de Fortaleza quer implantar o “Observatório do Turismo”. Trata-se de recurso visando a apurar medidas de planejamento e de gestão estratégica. Ou, como alega o município, “ferramenta da ciência da informação que, quando devidamente usada, melhora os processos de gestão pública e das organizações do sistema turístico”. E, como que ignorando órgãos como universidades, Sebrae e até o Governo do Estado, a Secretaria alega que “no mercado atual os dados sobre o turismo no município de Fortaleza são praticamente inexistentes, o que dificulta mensurar a importância desse setor para a economia (...)”.

Os outros...

A Setufor até que reconhece haver indicadores, mas reclama que os disponíveis “são todos provenientes de fontes externas à Prefeitura, notadamente Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo do Estado, Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará e órgãos de classes vinculadas ao setor de turismo do Ceará”.

...São os outros. E só

Na avaliação da Secretaria de Turismo de Fortaleza, há uma “total falta de autonomia da coleta, utilização e difusão dos dados colhidos, ademais, via de regra, não há acesso à metodologia da coleta e tratamento dos dados”. Daí a ideia do Observatório.

Tudo

O vereador Márcio Martins (Pros) pôs para tramitar projeto com o qual defende que a Prefeitura de Fortaleza crie “clínica-escola com tratamento especializado para autismo”. Embora o objeto seja justíssimo, ele copiou a matéria de uma que tramita no Pará. Até a sigla foi clonada: “Cetea”.

Livro de Frases

Do deputado Acrísio Sena: “O Brasil virou depósito de agrotóxicos proibidos lá fora. Segundo a ONG Greenpeace, até junho deste ano foram liberados 239 novos produtos, 43% altamente tóxica. Desses, 31% são proibidos na União Europeia”.

Calendário

Da série "Aquilo roxo". A deputada Fernanda Pessoa (PSDB) emplacou na Assembleia projeto que institui o "Maio Roxo". Mas nada que lembre o ex-presidente Fernando Collor. Nem de longe. É, sim, uma agenda política para conscientizar sobre duas doenças: lupus e a espodilite anquilosante.



PÍLULAS

Seis atrações compõem a agenda da edição 2019 da mostra Rock Cordel, no Centro Cultural BNB do Cariri, em Juazeiro do Norte. A banda paraibana Glue Trip, que está se firmando na cena nacional, está na pauta.

