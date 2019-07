Mais cotas em discussão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado está debruçada sobre projeto de lei que reserva 20% das vagas de concursos para candidatos que tenham cursado os ensinos fundamental e médio integralmente em escolas públicas. A ideia é de que a medida seja adotada ao longo de 20 anos. Num contexto em que muito se fala em “meritocracria”, desconsiderando fatos históricos e os eventuais desequilíbrios que geraram, proposta assim recende a polêmica. Palavra do proponente, o senador capixaba Flávio Contarato (Rede): “Quem tem coragem de dizer que o pobre concorre em condições de igualdade com o superatleta dos concursos, que viaja para Miami para relaxar após a prova? Devemos dar oportunidades de ingresso no serviço público de forma igualitária à parcela mais pobre da sociedade”.

Linha de frente

Os três senadores cearenses (Cid Gomes, do PDT; Luís Eduardo Girão, do Pode; e Tasso Jereissati, do PSDB) são titulares na CCJ. Têm voz e voto, portanto, para o tratamento da matéria.

Põe pra fora

Há uma barreira a fraudadores imposta no texto. É a obrigatoriedade que os candidatos terão de apresentar o histórico escolar à organização dos concursos. Se o documentação for falsa, propõe-se que seja desclassificado imediatamente da disputa.

Ressaca

E a fraude se passar? Se isso acontecer, e o sujeito for nomeado, perde o emprego. E, como uma azeda cereja em cima do bolo, o infrator deverá devolver todos os custos do Poder Público com seleção, admissão e treinamento.

Girando o mundo

A Unifor é parceira do Concurso Falling Walls Lab - ação global voltada para o compatilhamento de ideias inovadoras em campos como os da ciência, negócios, política, arte e sociedade. Há mais informações em www.falling-walls.com.

Na valsa

O refinanciamento de dívidas tributária instituído em Caucaia está dando uma chance camarada para que devedores se acertem com o fisco. O Refis da cidade oferece desde redução de 100% da multa e dos juros até parcelamento do débito em 60 meses - ou seja, cinco anos.

Parceria

Governo do Estado e Assembleia vão desenvolver ação conjunta. Chama-se “Ao Pé da Letra”. Diz o presidente da AL, José Sarto: “Queremos unir toda a comunidade pedagógica”.

PÍLULAS

A deputada Érika Amorim (PSD) assina projetos com o qual propõe que sejam instaladas delegacias de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente no Cariri e no Sertão Central. São só indicações, mas vale a importância.