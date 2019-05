Justiça em modernização

O Tribunal de Justiça do Ceará conclui hoje a implantação do Sistema de Automação da Justiça em mais seis comarcas - Fortim, Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Quixeré e Russas. É uma medida tecnológica com positivas repercussões para público e servidores, pelo qual processos físicos - calhamaços de papel - serão substituídos por eletrônico. O TJCE lista uma fileira de vantagens: “celeridade, agilidade, economia, comodidade e segurança”. Todas as varas de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Barbalha, Iguatu, Limoeiro do Norte e Baturité já têm o sistema funcionando. As de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel e Beberibe foram alcançadas este mês.

O Sistema de Automação integra o plano estratégico iniciado em 2015 pelo Judiciário cearense. A nova tecnologia deverá chegar a todos os 184 municípios do Estado até o fim de 2020. Os procedimentos que já tramitam continuarão em papel, mas com a possibilidade de serem digitalizados.

A partir da operacionalização do Sistema, as petições iniciais somente serão recebidas pela Justiça do Estado de forma eletrônica, pelo portal www.esaj.tjce.jus.br.

O secretário do Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho - deputado federal licenciado -, e o secretário-executivo da Seplag, Flávio Ataliba, falam hoje sobre “Reforma da Previdência e seus Efeitos”. Será no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (Rua Assunção, 1100 - José Bonifácio, em Fortaleza), a partir das 8h30min.

O deputado David Durand (PRB) está propondo a instituição no Ceará da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, tendo como referência o dia 25 de novembro - data na qual a ONU marca o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher.

Do vereador Jorge Pinheiro (PSDC), criticando livro infantil que, segundo ele, citaria o diabo: “Não é coisa que se coloque para criança ler. Não se trata de censura, mas do que é melhor para nossas crianças”. Talvez ele não saiba, mas um dos seriados de maior sucesso na TV atualmente chama-se “Lúcifer”. Ligou o nome à pessoa?

A Defesa Civil da União, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, se comprometeu com o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), a bancar com R$ 28 milhões obras que minimizem os danos causados pelas marés na praia do Icaraí.

