Investimento na balança

A numerologia do Judiciário cearense dá conta de que o Tribunal de Justiça do Estado vai investir R$ 30 milhões na reestruturação de comarcas do Interior. O objetivo é o de prestar serviços com mais eficiência - o que compreende mais segurança e conforto para servidores e público, incluindo até a construção de novos fóruns. O projeto é intitulado “+ Interior”, deve alcançar 138 comarcas com mobiliários, computadores e climatizadores novos. O início está agendado para hoje, com encerramento previsto para 29 de janeiro de 2021. E de onde sairá tanto dinheiro? A origem dos recursos são o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário Cearense (Fermoju) e do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg-CE).

Montanha

Uma dinheirama de R$ 11,4 bilhões em dívidas de produtores rurais foi regularizada pelo BNB a partir de 206, quando foi instituída a Lei 13.340, que trata da negociação dos débitos. Houve acordos referentes a 323 mil operações.

Por aqui

A lei prevê descontos até 95% do saldo devedor e vale até dezembro deste ano. Só no Ceará, o BNB regularizou mais de R$ 1,5 bilhão em dívidas rurais, distribuído em 56,1 mil operações, alcançando cerca de 42 mil pessoas.

Ah, se fosse!

A Cagece empatou R$ 455 mil em equipamento de captação de energia fotovoltaica. Diz que é para reduzir gastos com energia elétrica. Se tivesse a mesma agilidade para consertar vazamentos de água e esgoto, estaria escrevendo uma história bacana.

Geral

A Polícia Militar do Ceará está às vésperas de uma megaoperação. Mas não contra os "meliantes" de sempre. Dessa vez, a ação será contra ratos, cupins e outros bichos. A PM vai dar uma dura no Quartel do Comando Geral, no 5º Batalhão e nos batalhões de Choque, de Policiamento Turístico e de Polícia Ambiental, além da Polícia Montada.

Os inimigos

A PM cita na documentação para contratar os serviços um inimigo pequeno mas inclemente: o mosquito aedes aegypti, "transmissor de várias doenças que se acham em epidemia em nosso Estado, das quais destacam-se a dengue, zika e febre chikungunya", define a justificativa.

PÍLULAS

Entrou em contagem regressiva o prazo para que órgãos e entidades estaduais do Ceará apresentem ao TCE prestações de contas financeiras relativas a 2018. O calendário foi definido em instrução normativa. Depois de junho, o caldo engrossa.