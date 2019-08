Inteligência embarreirada

Burocracia e insegurança jurídica. São essas as barreiras que mais entravam projetos de cidades inteligentes no País. O conceito soma ações tecnológicas e de educação e cultura, entre outros elementos. O programa Cidades Inteligentes, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), apurou os problemas com secretários estaduais e municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação e está agora tentando articular ações conjuntas para tentar atenuá-los. No Ceará, já há propostas em andamento para Fortaleza e Juazeiro do Norte, no campo público. Na iniciativa privada, foi lançada uma iniciativa em Croatá, São Gonçalo do Amarante.

A fundo

A falta de planos diretores de tecnologia que permitam uma radiografia e o entendimento da real situação do município é destacada com um obstáculo legal para o avanço das iniciativas de cidades inteligentes.

Outro ângulo

Há, ainda, fatores de ordem política. Um deles é o diálogo estruturado com os poderes legislativos locais. Os secretários apontam que nem sempre há compreensão eficiente.

Iguais

A vereadora Larissa Gaspar (PT) apresentou projeto de criação de um selo de qualificação em Fortaleza. É uma certificação pró-equidade de gênero e raça. Voltado para os setores público e privado. Equidade é isso.

Videtur cancer

E enquanto umas matérias apontam para o futuro, outras andam para trás. É o caso de proposta que inclui o latim entre as matérias extracurriculares no ensino público de Fortaleza. A ideia é do vereador Jorge Pinheiro (PSDC). A propósito, a tradução do título desta nota é “parece caranguejo”.

Já foi

Estudiosos determinam o latim como “língua morta”. Ou seja, não é adotada por país nenhum. E está morta desde a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 D.C. Ou seja, há 1.543 anos.

Ladeira abaixo

A demanda por crédito do consumidor despencou 4,8% em junho na comparação com maio. O dado é de pesquisa nacional da institução Boa Vista. Sinais de recessão no horizonte. Na comparação com junho de 2018, o índice caiu 3,7%.

PÍLULAS

Tipo condomínio: o vereador Benigno Jr. (PSD) encaminhou projeto que permite o controle do acesso de pessoas a moradores da vilas, ruas e travessas sem saída em Fortaleza. Por medida de segurança, como fazem os condomínios.