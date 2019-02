Hora de começar

Começam hoje as aulas do maior complexo educacional da rede municipal de ensino de Caucaia O o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso começa já atendendo 600 crianças em tempo integral. A unidade, situada no Parque Araturi e construída pelo Instituto Myra Eliane, em terreno municipal de 17 mil metros quadrados, já está com a operacionalização assegurada por meio de termo assinado pelo prefeito Naumi Amorim. Esta semana, as 39 professoras que trabalharão no CEI - todas concursadas - estão participando de capacitação sobre a metodologia utilizada pelo Instituto.

Alvianil

Sabe as vagas de estacionamento "Zona Azul", nas quais o cidadão pode estacionar o carro mediante pagamento de tarifa e por tempo limitado? Pois o vereador Benigno Jr. (PSD) quer criar em Fortaleza a "Zona Branca" - com a diferença de que a parada seria gratuita, mas também com limitação de tempo.

Serviço de Barro

A Prefeitura de Barro (distante longos 460 quilômetros de Fortaleza, com população de 21.514 almas, conforme o IBGE) está em busca de contratar "assessoria e consultoria na área de controle interno". É o tipo de serviço que só se mostra eficaz se passar pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado.

Incubadora

Aracati (a 150 km de Fortaleza, com 74.084 habitantes) ganhou um programa de startups para chamar de seu. A Prefeitura assinou com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior um termo de cooperação para a implantação da iniciativa “CriarCE - Incubaworking & FabLab”.

Digital

A ideia é instalar no município um núcleo do programa “Corredores Digitais" e do “Laboratório Móvel: Ciência Itinerante”, oferecendo qualificação para o empreendedorismo de inovação, em especial para os jovens do Aracati. Será a primeira ação do CriarCE - equipamento público e colaborativo para incubação de ideias - fora de Fortaleza.

Olhar

O juiz Demétrio Saker Neto foi designado para fiscalizar e acompanhar as atividades dos serviços notariais e de registro (extrajudicial) no território cearense. Demétrio é juiz auxiliar da Corregedoria-Geral e foi indicado pelo corregedor, desembargador Teodoro Silva Santos.

PÍLULAS

A Justiça sentenciou o Estado do Ceará a indenizar com R$ 12.261,86 um autônomo que teve perda total do veículo. Ele bateu o carro numa viatura do Ronda do Quarteirão, da Polícia Militar.

