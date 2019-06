Freio de arrumação

O Tribunal de Justiça do Ceará bate o martelo hoje numa maratona de 172 julgamentos. A pauta compôs a quarta edição da Semana Estadual do Júri, um estirão que alcançou 143 unidades judiciárias, no mais autêntico estilo “força-tarefa”. As questões julgadas já passaram da fase de colheita de provas e de depoimento de testemunhas, superando também a etapa de interrogatório de acusados. Vinte e cinco audiências estavam agendadas para Fortaleza e 147 haviam sido programadas em 68 comarcas do Interior. A ordem, como tem sido frequente no Poder, era a de desafogar o engarrafamento de processos.

Alerta

A campanha “Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar”, voltada para a erradicação do trabalho infantil, chega hoje ao Bairro das Goiabeiras. A ação é realizada pela Prefeitura de Fortaleza.

Esforço

De 9 às 11h, haverá na Praça da Areninha das Goiabeiras atividades integradas entre centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Cuca Che Guevara, na Barra do Ceará.

Na real

A propósito, vale observar: o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará indica que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do IBGE, o número de crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular no Ceará caiu de 144.637 para 74.895.

NaCl + H²O + cresol

Estão abertas até sexta-feira as inscrições para a X Corrida da Química da Universidade Federal do Ceará. Quem curte botar o pé na carreira, pode buscar mais informações em https://www.facebook.com/semanadaquimica ou em https://www.instagram.com/semanadaquimicaufc.

Fato

Antes que o leitor e a leitora perguntem, com todo o direito que têm, já respondemos: o título da nota acima se refere à composição do suor. Coisa de química.

Esmiuçando

Vinte e um consórcios municipais de saúde vão passar por auditorias do Tribunal de Contas do Estado. Por ora, só rotina. O pente-fino começa na próxima segunda-feira.



PÍLULAS

Do ex-governador Lúcio Alcântara, na rede social Twitter (@lucioalc), direto para o Livro da Frases: “Quem se elegeu as custas das redes sociais tornou o mandato escravo delas”.