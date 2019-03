Fortaleza que se atualiza

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza nesta sexta-feira uma nova rodada de discussões públicas a respeito do Código da Cidade. Trata-se da legislação fundamental para o desenvolvimento local, abordando questões que se inserem em cenários econômicos, sociais e políticos, como ambiente, tecnologia, licenciamento de construções, obrigações éticas e, ainda, infrações e penalidades que podem ser aplicadas a quem não o cumpre. Pois o Código agora está em processo de atualização. O Poder Legislativo cumpre, nesse processo, as tarefas indispensáveis de debater e de aprofundar temas caros à sociedade. Tanto entre os representantes populares quanto com a bancada da Casa. Há, portanto, um viés de qualificação que deve ser observado e aproveitado.

O vereador Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara, tem uma definição bem acabada para o Código da Cidade: "Orienta as ações públicas e privadas de curto, médio e longo prazo".

O governador Camilo Santana (PT) tem agenda hoje na "terra da garoa". Vai acompanhar o leilão de aeroportos que o Governo Federal realizará na Bolsa de Valores de São Paulo. Doze equipamentos estão na lista, entre os quais o de Juazeiro do Norte.

Dez empresas já se manifestaram interessadas em abocanhar fatias das concessões aeroportuárias, incluindo nacionais, francesas e um espanhola e outra alemã. Nenhuma informou estar de olho especificamente na de Juazeiro.

Vale observar que o leilão esteve sobre uma corda bamba. É que desembarcou na Justiça Federal pedido de um deputado federal pernambucano para suspender o processo. Ele tinha questionamentos sobre a concessão do aeroporto de Recife, mas a suspensão atingiria a todos. A Justiça negou.

Da primeira-dama do Estado, Onélia Santana: “Temos que priorizar a primeira infância e ainda focar nos mais vulneráveis, só assim teremos uma sociedade menos desigual".

O vereador Iraguassu Filho (PDT) quer que a Prefeitura de Fortaleza instale em áreas de risco de alagamentos alarmes anti-enchentes. Se a matéria passar, vai se um apitaço daqueles.

