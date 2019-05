Fortaleza no topo

Fortaleza é a cidade nordestina mais procurada pelo público nacional para as férias de julho. A constatação é de uma agência de viagens online, que registrou 22,38% de interesse dos viajantes pela capital cearense. Isso coloca a cidade em situação confortável num mercado muito competitivo. Na segunda colocação aparece Recife, em Pernambuco, com 19,46%, seguida por São Luís (MA), com 12,9%, Salvador (BA), com 9%, e Maceió (AL), com 6,81%. Mas o interesse vai além de projeções otimistas ou de indicadores favoráveis. Importante mesmo é avaliar o quanto o mercado local, tendo essa definição serventia para os segmentos público ou privado, está capacitado e qualificado para absorver essa freguesia. E, se se apurarem adequadamente as demandas - e elas existem, não há dúvidas! -, que sejam solucionadas. Há, afinal, uma procura intensa que pode, ainda, se multiplicar positivamente.

Luta

Do deputado estadual Acrísio Sena (PT), para o Livro de Frases: “Pessoas que vivem com HIV/Aids precisam de mais assistência urgentemente, e os números da doença são epidêmicos”.

Gente

Acrísio articulou a Frente Parlamentar de Luta contra a HIV/Aids e Tuberculose e observa que há no Ceará mais de 20 mil casos de AIDS e 9.162 de HIV no mesmo período, considerados os dados do sistema de saúde os últimos cinco anos.

Lado a lado

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indica o crescimento do modelo de economia compartilhada no país. Trata-se de modalidade em que se pode dividir, por exemplo, o uso de carros e de imóveis e até a realização de compras colaborativas em aplicativos.

Tempo

O mesmo levantamento aponta que 68% dos pesquisados acreditam que em até dois anos podem assimilar para o cotidiano a nova forma de consumir. Tá certo. Para cenários modernos, possibilidades modernas.

Parceria

O Tribunal de Justiça e a Universidade de Fortaleza firmaram acordo de cooperação técnica. E vão, agora, organizar e desenvolver ações institucionais destinadas à capacitação permanente de magistrados, servidores, professores, alunos e jurisdicionados. O serviço público ganha e a educação superior agrega mais qualidade.

PÍLULAS

O Prêmio Escola Nota Dez, no qual o Governo do Estado contempla instituições de alfabetização e de ensino fundamental com desempenhos referenciais, já tem data marcada para a edição 2019. Será em 6 de junho próximo, no Centro de Eventos.

Comunicado utiliza o número de Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto); o telefone (85) 3266 9784; e os e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.