Fôlego para os municípios

Há uma interessante peleja na Câmara dos Deputados. A pauta se refere a mudanças no Fundo de Participação dos Municípios - com a perspectiva, ou pelo menos a esperança de parlamentares, gestores e municipalistas, de que possa aparecer mais dinheiro nos combalidos cofres das gestões, algo em torno de 4,5% adicionais. Uma Comissa Especial tem dado tratos às discussões e, pelo menos declaradamente, buscado formas de fazer os processos andarem rapidamente. Considera-se que a aprovação da proposta, assim como o aumento, é consensual na Casa. O Ceará tem entre os titulares do colegiado apenas o deputado José Guimarães (PT). E tem, ainda, Eduardo Bismarck (PDT), Pedro Augusto Bezerra (PTB) e Wagner Sousa (Pros) como suplentes.

Em caixa

O BNB projeta fazer circularem na economia regional, até dezembro, R$ 3,4 bilhões. É dinheiro do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e de Recursos Internos (Recin), que tem sido essencial para micro e pequenas empresas.

Salto

Não só. A instituição tratou de janeiro a maio deste ano da contratação de R$ 1,4 bilhão com micro e pequenas empresas, por meio do FNE e do Recin. Foi um aumento de 68,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Ceará concentrou 3,1 mil operações.

Som

A banda de música do município de Ipu pode se tornar patrimônio histórico-cultural do Ceará. A ideia é da deputada Augusta Brito (PCdoB), que pôs projeto para tocar na Assembleia. A banda foi fundada 135 anos atrás.

Verdeadores

A Câmara de Fortaleza aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A medida inclui a Casa num seleto grupo de instituições com pauta e ações definidas para os bens naturais. É um gesto político relevante.

Soma

“Nosso objetivo é o de obter eficiência na atividade pública junto com preservação do meio ambiente”, diz o presidente da Câmara, vereador Antonio Henrique (PDT). Se o conceito se mantiver nas gestões futuras, ótimo.

PíLULAS

