Fim da linha

Termina amanhã o prazo para que órgãos e entidades estaduais e municipais informem ao Tribunal de Contas do Ceará sobre a real situação das obras estancadas sob sua responsabilidade. Ou seja, o Carnaval passou, não há lugar para confete e serpentina. O Comitê Interinstitucional do TCE, que cuida do diagnóstico de grandes obras suspensas e paralisadas, elaborou e disponibilizou um questionário específico para o tema. O documento deve incluir empreendimentos suspensos por ordem judicial, com valores superiores a R$ 1,5 milhão, independentemente do ano de início de execução, e obras paradas com valores acima de R$ 1,5 milhão iniciadas a partir de 2009, com exceção das que tenham convênios vigentes.

Procura

O TCE diz que o objetivo da ação é contribuir com a busca de soluções para a retomada e conclusão dos empreendimentos. No fim do ano passado, havia 954 obras no estado com "fortes indícios" de paralisação, segundo o Tribunal.

Três meses

O órgão explica que serviços com ordem de paralisação ou sem medições por períodos além de 90 dias devem ser cadastradas na relação. E observa que só medições de itens alinhados à gestão local e canteiro de obras não caracterizam a obra como em andamento.

No bolso

O gestor responsável por obra que esteja paralisada corre o risco de ser multado de 5% a 30% de R$ 30 mil, que é o montante definido para situações assim pela Lei Orgânica do TCE.

Osmar Rento

Do “Livro de Frases”, contribuição do deputado Osmar Baquit (PDT), sobre a segurança pública no Ceará: “O Estado está com o domínio da situação”. Ah, tá!

Não é um detalhe

A gestão do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) diz que falta só a liberação do dinheiro pelo governo federal para que se inicie a reforma da barragem Lima Campos, em Icó. O projeto já está feitinho da Silva.

Pau da bandeira

Mal acabou o Carnaval e a comunidade de Barbalha, no Cariri, já está de olho na Festa de Santo Antônio - a tradicional “Festa do Pau da Bandeira”, que se realiza em junho.

PÍLULAS

Há uma fila de 47 pontos de Fortaleza para receber sinal gratuito de Internet sem fio. A ação é da Prefeitura, que buscou - e encontrou - parceiros na iniciativa privada. Quinze pontos já estão operando.

