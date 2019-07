Fidelização x desemprego

Pode estar por um tantinho assim a aplicação no Ceará de multas cobradas por empresas de telefonia, Internet e TV por assinatura a clientes sob a alegação de “quebra de fidelidade”. A proposta leva o jamegão do deputado Evandro Leitão (PDT). O autor quer transplantar para a cena local uma deliberação adotada em 2012 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas só confirmada este ano pelo Supremo Tribunal Federal, que assegura mais liberdade - ou justiça, no entender de alguns - para o consumidor. Há um aspecto curioso no texto encaminhado por Evandro ,que já foi posto para tramitar, apesar do recesso do plenário da Casa: é que o pano de fundo expõe a dramática situação dos desempregados. Pela matéria em andamento, o direito à suspensão do serviço sem multas poderia ser requerido “quando (os assinantes) comprovarem que perderam o vínculo empregatício após a adesão do contrato (com a operadora”.



Livro de frases

Da deputada Silvana Oliveira (PR), inconformada com o fato de o STF ter consolidado a regra de que homofobia é crime: “Se algo contraria a minha fé, não vou poder falar? O Tribunal vai considerar isso um crime? Temos que derrubar essa decisão, pois com ela o STF envergonha o nosso País”.



O dono

Também é da parlamentar a declaração de que “Meu marido é, depois de Deus, o meu mestre. O dono do meu mandato. É a pessoa que conduz, aconselha. Eu entendo e vivo a submissão feminina no amor em Cristo”. O marido é o deputado federal Jaziel Pereira.



Rango

O vereador Márcio Martins (Pros) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza permita que a feirinha da Avenida Beira-Mar - agora em processo de repaginação - abrigue vendedores de lanches. Ele diz que os ambulantes “dão suporte” à feira. O projeto passa ao largo da fiscalização da qualidade sanitária dos produtos.



Naco

A numerologia do Banco do Nordeste indica: o Ceará responde por 32% do montante contratado este ano por meio do Crediamigo - a menina dos olhos do mercado financeiro para empreendedores de pequeno porte e operado pelo banco.



Bolão

O desempenho do Ceará corresponde a R$ 1,6 bilhão, fatia bem significativa no bolo de R$ 5 bilhões que o Crediamigo já repartiu este ano. A linha de crédito soma duas décadas de existência.



PÍLULAS



A Coluna Comunicado recebe manifestações pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto), pelo telefone (85) 3266 9784 e pelos e-mails comunicado@diariodonordeste. com.br e roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br.



Nenhum deputado votado - bem ou mal - em Uruburetama participou terça-feira passada de reunião da Procuradoria da Mulher da Assembleia que tratou de abusos sexuais atribuídos ao prefeito afastado do município, José Hilson de Paiva, que foi expulso pelo PCdoB após as denúncias serem expostas.