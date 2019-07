Fé no turismo

Informação bacana para cidades como Juazeiro do Norte, Chorozinho, Barbalha, Santana do Cariri e Canindé: tramita na Câmara federal projeto que inclui o estímulo à interiorização do turismo e a valorização do turismo religioso como objetivos da Política Nacional do Turismo. O texto indica que os investimentos públicos no setor devem ser reorientados, uma vez que são “atualmente direcionados aos grandes centros”. A matéria vai passar pelas comissões de Turismo, onde atuam os cearenses Pedro Augusto Bezerra (PTB), Eduardo Bismarck (PDT), Vaidon Oliveira (Pros) e José Airton Cirilo (PT), como titulares; e AJ Albuquerque (PP) e Robério Monteiro (PDT), na suplência.

Ora...

A influência do Ceará na tramitação do projeto sobre turismo religioso também faz fé na Comissão de Finanças e Tributação. É lá onde têm voz e voto os deputados Aníbal Gomes (DEM), Heitor Freire (PSL) e Dênis Bezerra (PSB). Moses Rodrigues (MDB) e Idilvan Alencar (PDT) são suplentes.

...Pro nobis

Para concluir a romaria do texto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania inclui os federais cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), na “regra três”.

Nas suas mãos

O vereador Guilherme Sampaio (PT) quer conscientizar comerciantes e fregueses de Fortaleza a usarem menos embalagens. Coisas como sacos plásticos e outros que, conforme alerta, fazem um mal danado à cidade e ao ambiente natural.

Sons

Artista com laços firmados com o público cearense, e com fortes influências da cultura nordestina, o gaitista carioca Jefferson Gonçalves chega às plataformas de músicas no mês que vem com CD novo. E em altíssimo estilo: o disco o reúne ao percussionista Laudir de Oliveira, da antológica banda Chicago.

The window

Dica para quem passou do nível do “the book is on the table”: o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), da Prefeitura de Fortaleza, recebe até 19 de agosto inscrições para curso de Inglês Avançado. Haverá quatro turmas. Informações: (85) 3433 2960.

Novo no nove

Quando entrar setembro, a Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa deve bater o martelo e apresentar o texto final do projeto à Mesa Diretora. A ideia é que a proposta seja votada a tempo de começar a vogar já em 2020.

PÍLULAS

O músico e arte-educador Carlinhos Perdigão está no cardápio de amanhã no projeto Jazz e Blues no Mercado dos Pinhões. Ele se apresenta no “Festival Comida de Mercado – Queijos & Vinhos”. A partir das 20h.